Половодье, показания по делу школы и ремонт набережной: главное в Кургане за 25 марта

В суде по делу о мошенничестве при строительстве самой большой школы Кургана свидетель заявил, что идею закупки оборудования предложили власти. Экс-директор подрядной фирмы Денис Явшев рассказал, что на совещании у мэра и замгубернатора ему поручили потратить оставшиеся средства контракта. Подробнее — в материале.
Фигурант дела о строительстве школы рассказал о проверках силовиков
Бывший генподрядчик строительства крупнейшей школы Кургана Денис Явшев рассказал в суде, что закупку оборудования ему предложили мэрия и заказчик. По его словам, на совещании присутствовали тогдашний замгубернатора Воробьев, глава города Ситникова и УКС. Он утверждает, что действия были согласованы с властями, а позднее прокуратура с ФСБ проверяли закупки и нарушений не выявили. Также на суде стало известно, что прокуратура отложила допрос курганского бизнесмена Михаила Чернышева.
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