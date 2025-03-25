Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT

Кремль подтвердил сообщение Белого дома о договоренностях по «Черноморской инициативе», однако подчеркнул, что одним из ключевых условий ее реализации остается возвращение российских банков к системе SWIFT и снятие санкций. Говорится в заявлении по итогам встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Ранее Белый дом объявил о намерении Соединенных Штатов оказать помощь России в восстановлении ее позиций на мировом рынке экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. В рамках этой помощи планируется снижение стоимости морского страхования, а также обеспечение более широкого доступа к международным портам и платежным системам, которые необходимы для осуществления соответствующих транзакций.
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