Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT

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Возращение России SWIFT стало одним из условий в договоренностях между РФ и США
Возращение России SWIFT стало одним из условий в договоренностях между РФ и США Фото:
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Кремль подтвердил сообщение Белого дома о договоренностях по «Черноморской инициативе», однако подчеркнул, что одним из ключевых условий ее реализации остается возвращение российских банков к системе SWIFT и снятие санкций. Говорится в заявлении по итогам встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Ранее Белый дом объявил о намерении Соединенных Штатов оказать помощь России в восстановлении ее позиций на мировом рынке экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. В рамках этой помощи планируется снижение стоимости морского страхования, а также обеспечение более широкого доступа к международным портам и платежным системам, которые необходимы для осуществления соответствующих транзакций.

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Кремль подтвердил сообщение Белого дома о договоренностях по «Черноморской инициативе», однако подчеркнул, что одним из ключевых условий ее реализации остается возвращение российских банков к системе SWIFT и снятие санкций. Говорится в заявлении по итогам встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее Белый дом объявил о намерении Соединенных Штатов оказать помощь России в восстановлении ее позиций на мировом рынке экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. В рамках этой помощи планируется снижение стоимости морского страхования, а также обеспечение более широкого доступа к международным портам и платежным системам, которые необходимы для осуществления соответствующих транзакций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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