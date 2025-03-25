Мэр Приуральского района пообещал жителям, что останется работать в муниципалитете

Сакал опроверг версии о его вероятном уходе
Мэр Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал заявил, что останется работать в родном муниципалитете. Об этом он сообщил в своем прямом эфире с жителями.
«В ближайшее время уходить не планирую. Работы у нас с вами еще много, в том числе в рамках реализации программы Большое Приуралье», — заявил Сакал ямальцам в прямом эфире в VK.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Иван Сакал заявил о желании участвовать в праймериз. Глава Приуральского района зарегистрировался на предварительные выборы в окружной парламент.
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