Мэр Приуральского района пообещал жителям, что останется работать в муниципалитете

Мэр Приуральского района Сакал: «В ближайшее время уходить не планирую»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сакал опроверг версии о его вероятном уходе
Сакал опроверг версии о его вероятном уходе Фото:

Мэр Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал заявил, что останется работать в родном муниципалитете. Об этом он сообщил в своем прямом эфире с жителями. 

«В ближайшее время уходить не планирую. Работы у нас с вами еще много, в том числе в рамках реализации программы Большое Приуралье», — заявил Сакал ямальцам в прямом эфире в VK.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Иван Сакал заявил о желании участвовать в праймериз. Глава Приуральского района зарегистрировался на предварительные выборы в окружной парламент.

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Мэр Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал заявил, что останется работать в родном муниципалитете. Об этом он сообщил в своем прямом эфире с жителями.  «В ближайшее время уходить не планирую. Работы у нас с вами еще много, в том числе в рамках реализации программы Большое Приуралье», — заявил Сакал ямальцам в прямом эфире в VK. Ранее URA.RU сообщало о том, что Иван Сакал заявил о желании участвовать в праймериз. Глава Приуральского района зарегистрировался на предварительные выборы в окружной парламент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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