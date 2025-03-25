«Не унижайтесь»: свердловским мэрам запретили сплетничать про губернатора

Главам городов Свердловской области сказано не обсуждать слухи про шефа

25 марта 2025 в 23:00 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов постарался навести порядок в чиновничьих рядах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главам свердловских городов запретили отвлекаться на слухи о судьбе губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал один из участников большого совещания областных чиновников с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» 25 марта. По словам собеседника, все с утра только и делали, что пересказывали друг другу публикации анонимных telegram-каналов о том, сменится ли в Свердловской области власть (Куйвашеву уже неделю предрекают уход на повышение). Слово взял вице-губернатор Олег Чемезов. «Не унижайтесь, обсасывая слухи», — скомандовал он. Другой источник URA.RU утверждает, что Чемезов якобы также «сказал не шептаться» на эту тему. В итоге все сессии прошли в обычном режиме. Мэрам дали вводные по выборам в Госдуму и заксобрание 2026 года (в частности, поручено активно взаимодействовать с ТИКами по перенарезке округов), представили последние результаты соцопросов (как свердловчане относятся к власти), а также поручили готовиться к паводкам (хоть ситуация в регионе и оценивается как прогнозируемая). Вечером были традиционные волейбол (команда мэрии Екатеринбурга впервые выиграла соревнования) и ужин в неформальной обстановке. Куйвашев не приехал. Его ждут на второй день совещания, 26 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главам свердловских городов запретили отвлекаться на слухи о судьбе губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал один из участников большого совещания областных чиновников с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» 25 марта. По словам собеседника, все с утра только и делали, что пересказывали друг другу публикации анонимных telegram-каналов о том, сменится ли в Свердловской области власть (Куйвашеву уже неделю предрекают уход на повышение). Слово взял вице-губернатор Олег Чемезов. «Не унижайтесь, обсасывая слухи», — скомандовал он. Другой источник URA.RU утверждает, что Чемезов якобы также «сказал не шептаться» на эту тему. В итоге все сессии прошли в обычном режиме. Мэрам дали вводные по выборам в Госдуму и заксобрание 2026 года (в частности, поручено активно взаимодействовать с ТИКами по перенарезке округов), представили последние результаты соцопросов (как свердловчане относятся к власти), а также поручили готовиться к паводкам (хоть ситуация в регионе и оценивается как прогнозируемая). Вечером были традиционные волейбол (команда мэрии Екатеринбурга впервые выиграла соревнования) и ужин в неформальной обстановке. Куйвашев не приехал. Его ждут на второй день совещания, 26 марта.