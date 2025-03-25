«Не унижайтесь»: свердловским мэрам запретили сплетничать про губернатора

Главам городов Свердловской области сказано не обсуждать слухи про шефа
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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, чемезов олег
Олег Чемезов постарался навести порядок в чиновничьих рядах Фото:

Главам свердловских городов запретили отвлекаться на слухи о судьбе губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал один из участников большого совещания областных чиновников с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» 25 марта.

По словам собеседника, все с утра только и делали, что пересказывали друг другу публикации анонимных telegram-каналов о том, сменится ли в Свердловской области власть (Куйвашеву уже неделю предрекают уход на повышение). Слово взял вице-губернатор Олег Чемезов. «Не унижайтесь, обсасывая слухи», — скомандовал он. Другой источник URA.RU утверждает, что Чемезов якобы также «сказал не шептаться» на эту тему.

В итоге все сессии прошли в обычном режиме. Мэрам дали вводные по выборам в Госдуму и заксобрание 2026 года (в частности, поручено активно взаимодействовать с ТИКами по перенарезке округов), представили последние результаты соцопросов (как свердловчане относятся к власти), а также поручили готовиться к паводкам (хоть ситуация в регионе и оценивается как прогнозируемая). Вечером были традиционные волейбол (команда мэрии Екатеринбурга впервые выиграла соревнования) и ужин в неформальной обстановке.

Куйвашев не приехал. Его ждут на второй день совещания, 26 марта.

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Главам свердловских городов запретили отвлекаться на слухи о судьбе губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал один из участников большого совещания областных чиновников с мэрами в правительственном санатории «Гранатовая бухта» 25 марта. По словам собеседника, все с утра только и делали, что пересказывали друг другу публикации анонимных telegram-каналов о том, сменится ли в Свердловской области власть (Куйвашеву уже неделю предрекают уход на повышение). Слово взял вице-губернатор Олег Чемезов. «Не унижайтесь, обсасывая слухи», — скомандовал он. Другой источник URA.RU утверждает, что Чемезов якобы также «сказал не шептаться» на эту тему. В итоге все сессии прошли в обычном режиме. Мэрам дали вводные по выборам в Госдуму и заксобрание 2026 года (в частности, поручено активно взаимодействовать с ТИКами по перенарезке округов), представили последние результаты соцопросов (как свердловчане относятся к власти), а также поручили готовиться к паводкам (хоть ситуация в регионе и оценивается как прогнозируемая). Вечером были традиционные волейбол (команда мэрии Екатеринбурга впервые выиграла соревнования) и ужин в неформальной обстановке. Куйвашев не приехал. Его ждут на второй день совещания, 26 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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