Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности подрыва атомных электростанций для получения преимущества в конфликте. По словам китайского издания Tencent, такой шаг рассматривается на фоне тяжелой ситуации для ВСУ.
«Это не выдумки. Курская АЭС находится всего в 60 км от Сумской области, в досягаемости ракеты „Нептун“ ВСУ», — пишет издание.
По информации Следственного комитета России, недавно Украиной была предпринята попытка осуществить акт ядерного терроризма, направленный против Курской атомной электростанции. В результате этого нападения произошло повреждение объекта для хранения отработанного ядерного топлива, напоминает RT.
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