25 марта 2025

Tencent: Зеленский не исключает ударов по АЭС ракетами Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский проигрывает в конфликте и готов на радикальные меры, полагают в Китае
Зеленский проигрывает в конфликте и готов на радикальные меры, полагают в Китае Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности подрыва атомных электростанций для получения преимущества в конфликте. По словам китайского издания Tencent, такой шаг рассматривается на фоне тяжелой ситуации для ВСУ.

«Это не выдумки. Курская АЭС находится всего в 60 км от Сумской области, в досягаемости ракеты „Нептун“ ВСУ», — пишет издание.

По информации Следственного комитета России, недавно Украиной была предпринята попытка осуществить акт ядерного терроризма, направленный против Курской атомной электростанции. В результате этого нападения произошло повреждение объекта для хранения отработанного ядерного топлива, напоминает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности подрыва атомных электростанций для получения преимущества в конфликте. По словам китайского издания Tencent, такой шаг рассматривается на фоне тяжелой ситуации для ВСУ. «Это не выдумки. Курская АЭС находится всего в 60 км от Сумской области, в досягаемости ракеты „Нептун“ ВСУ», — пишет издание. По информации Следственного комитета России, недавно Украиной была предпринята попытка осуществить акт ядерного терроризма, направленный против Курской атомной электростанции. В результате этого нападения произошло повреждение объекта для хранения отработанного ядерного топлива, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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