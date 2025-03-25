Путин наградил Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил известную певицу и ведущую Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Официальный указ был опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ … Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества „Русское Радио-Евразия“, город Москва», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале 25 марта.
Путин ранее наградил актрису Анну Михалкову высшей государственной наградой в сфере искусства, присвоив ей звание народной артистки Российской Федерации. Информация об этом была также размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Сама Михалкова узнала о присуждении ей этого почетного титула от представителей агентства URA.RU.
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