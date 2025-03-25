25 марта 2025

Путин наградил Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семенович удостоена награды
Семенович удостоена награды Фото:

Президент России Владимир Путин наградил известную певицу и ведущую Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Официальный указ был опубликован на портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ … Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества „Русское Радио-Евразия“, город Москва», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале 25 марта.

Путин ранее наградил актрису Анну Михалкову высшей государственной наградой в сфере искусства, присвоив ей звание народной артистки Российской Федерации. Информация об этом была также размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Сама Михалкова узнала о присуждении ей этого почетного титула от представителей агентства URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил известную певицу и ведущую Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Официальный указ был опубликован на портале правовой информации. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью „За труды в культуре и искусстве“ … Семенович Анну Григорьевну — ведущую программы акционерного общества „Русское Радио-Евразия“, город Москва», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале 25 марта. Путин ранее наградил актрису Анну Михалкову высшей государственной наградой в сфере искусства, присвоив ей звание народной артистки Российской Федерации. Информация об этом была также размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Сама Михалкова узнала о присуждении ей этого почетного титула от представителей агентства URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...