25 марта 2025

Курганский врач-пульмонолог Вера Косолапова получила почетное звание от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач областной больницы получила награду
Врач областной больницы получила награду Фото:

Президент России Владимир Путин отметил почетным званием врача-пульмонолога Курганской областной клинической больницы Веру Косолапову. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ Косолаповой Вере Ивановне, заведующей отделением Курганской областной клинической больницы», — написано в указе, который вступил в силу 25 марта. Косолапова является главным внештатным специалистом пульмонологом в регионе, членом аттестационной комиссии врачей-терапевтов.

По инициативе Веры Ивановны в отделении пульмонологии внедрены в практику современные методы лечения больных с тяжелой дыхательной недостаточностью. За свою трудовую деятельность Косолапова подготовила десятки специалистов, отмечается на сайте областного правительства.

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Президент России Владимир Путин отметил почетным званием врача-пульмонолога Курганской областной клинической больницы Веру Косолапову. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ Косолаповой Вере Ивановне, заведующей отделением Курганской областной клинической больницы», — написано в указе, который вступил в силу 25 марта. Косолапова является главным внештатным специалистом пульмонологом в регионе, членом аттестационной комиссии врачей-терапевтов. По инициативе Веры Ивановны в отделении пульмонологии внедрены в практику современные методы лечения больных с тяжелой дыхательной недостаточностью. За свою трудовую деятельность Косолапова подготовила десятки специалистов, отмечается на сайте областного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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