Курганский врач-пульмонолог Вера Косолапова получила почетное звание от Путина

Президент России Владимир Путин отметил почетным званием врача-пульмонолога Курганской областной клинической больницы Веру Косолапову. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ Косолаповой Вере Ивановне, заведующей отделением Курганской областной клинической больницы», — написано в указе, который вступил в силу 25 марта. Косолапова является главным внештатным специалистом пульмонологом в регионе, членом аттестационной комиссии врачей-терапевтов.
По инициативе Веры Ивановны в отделении пульмонологии внедрены в практику современные методы лечения больных с тяжелой дыхательной недостаточностью. За свою трудовую деятельность Косолапова подготовила десятки специалистов, отмечается на сайте областного правительства.
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