Преподаватели Пермского госуниверситета получили гранты фонда Потанина

Два проекта Пермского госуниверситета выиграли гранты некоммерческого фонда Владимира Потанина на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает внешняя пресс-служба благотворительного фонда.
«Победители конкурса на предоставление поддержки преподавателям магистратуры благотворительной программы „Стипендиальная программа Владимира Потанина“ в 2024-2025 учебном году стали две инициативы Пермского государственного национального исследовательского университета. По 500 тысяч рублей получат Анна Космовская на разработку нового учебного курса „Документ: прошлое и настоящее“ и Роман Николаев на внедрение цифровых технологий в курс „Основы территориального планирования“, — уточнили в фонде Потанина.
Уточняется, что по итогам грантового конкурса для 75 вузов-участников стипендиальной программы поддержку получат 150 инициатив, направленных на редизайн и трансформацию образовательных продуктов. Общая сумма грантовой поддержки победителей — 73,8 млн рублей.
Получившие поддержку проекты инициативы преподавателей направлены нацелены на изменения в образовательной сфере. Особое внимание авторы уделили студентоцентричности, междисциплинарности, актуализации содержания и гибкому управлению образовательным контентом.
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