25 марта 2025

Преподаватели Пермского госуниверситета получили гранты фонда Потанина

© Служба новостей «URA.RU»
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Преподаватели ПГНИУ получили гранты по 500 тысяч рублей на образовательные проекты
Преподаватели ПГНИУ получили гранты по 500 тысяч рублей на образовательные проекты Фото:

Два проекта Пермского госуниверситета выиграли гранты некоммерческого фонда Владимира Потанина на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает внешняя пресс-служба благотворительного фонда. 

«Победители конкурса на предоставление поддержки преподавателям магистратуры благотворительной программы „Стипендиальная программа Владимира Потанина“ в 2024-2025 учебном году стали две инициативы Пермского государственного национального исследовательского университета. По 500 тысяч рублей получат Анна Космовская на разработку нового учебного курса „Документ: прошлое и настоящее“ и Роман Николаев на внедрение цифровых технологий в курс „Основы территориального планирования“, — уточнили в фонде Потанина. 

Уточняется, что по итогам грантового конкурса для 75 вузов-участников стипендиальной программы поддержку получат 150 инициатив, направленных на редизайн и трансформацию образовательных продуктов. Общая сумма грантовой поддержки победителей — 73,8 млн рублей.

Получившие поддержку проекты инициативы преподавателей направлены нацелены на изменения в образовательной сфере. Особое внимание авторы уделили студентоцентричности, междисциплинарности, актуализации содержания и гибкому управлению образовательным контентом.

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Два проекта Пермского госуниверситета выиграли гранты некоммерческого фонда Владимира Потанина на общую сумму один миллион рублей. Об этом сообщает внешняя пресс-служба благотворительного фонда.  «Победители конкурса на предоставление поддержки преподавателям магистратуры благотворительной программы „Стипендиальная программа Владимира Потанина“ в 2024-2025 учебном году стали две инициативы Пермского государственного национального исследовательского университета. По 500 тысяч рублей получат Анна Космовская на разработку нового учебного курса „Документ: прошлое и настоящее“ и Роман Николаев на внедрение цифровых технологий в курс „Основы территориального планирования“, — уточнили в фонде Потанина.  Уточняется, что по итогам грантового конкурса для 75 вузов-участников стипендиальной программы поддержку получат 150 инициатив, направленных на редизайн и трансформацию образовательных продуктов. Общая сумма грантовой поддержки победителей — 73,8 млн рублей. Получившие поддержку проекты инициативы преподавателей направлены нацелены на изменения в образовательной сфере. Особое внимание авторы уделили студентоцентричности, междисциплинарности, актуализации содержания и гибкому управлению образовательным контентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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