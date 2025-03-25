«Состояние тяжелое»: ворота проломили голову 11-летнему футболисту в Екатеринбурге

В Екатеринбурге футбольные ворота упали на голову 11-летнему вратарю прямо во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Факел». Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщил URA.RU источник.
«Школьник стоял вратарем в воротах, и во время игры повис на перекладине двумя руками. Те опрокинулись ему прямо на голову. В тяжелом состоянии он сейчас в реанимации детской больницы №9», — объяснил собеседник агентства.
Ребенок получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую, переломы костей черепа, разрыв барабанной перепонки. За его жизнь борются врачи. В спортивном комплексе добавили, что ведется проверка ЧП. В здании работают специалисты разных структур, которые устанавливают обстоятельства получения ребенком увечий. Также изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Ответ от свердловского СКР ожидается.
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