25 марта 2025

«Состояние тяжелое»: ворота проломили голову 11-летнему футболисту в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ворота упали на голову 11-летнему вратарю во время игры
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, ворота, школьный двор, спорт, футбольные ворота, спортивный корт, спортивное поле
Ребенок повис на воротах, и они рухнули на него (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге футбольные ворота упали на голову 11-летнему вратарю прямо во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Факел». Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщил URA.RU источник.

«Школьник стоял вратарем в воротах, и во время игры повис на перекладине двумя руками. Те опрокинулись ему прямо на голову. В тяжелом состоянии он сейчас в реанимации детской больницы №9», — объяснил собеседник агентства.

Ребенок получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую, переломы костей черепа, разрыв барабанной перепонки. За его жизнь борются врачи. В спортивном комплексе добавили, что ведется проверка ЧП. В здании работают специалисты разных структур, которые устанавливают обстоятельства получения ребенком увечий. Также изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Ответ от свердловского СКР ожидается.

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В Екатеринбурге футбольные ворота упали на голову 11-летнему вратарю прямо во время игры в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Факел». Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Школьник стоял вратарем в воротах, и во время игры повис на перекладине двумя руками. Те опрокинулись ему прямо на голову. В тяжелом состоянии он сейчас в реанимации детской больницы №9», — объяснил собеседник агентства. Ребенок получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую, переломы костей черепа, разрыв барабанной перепонки. За его жизнь борются врачи. В спортивном комплексе добавили, что ведется проверка ЧП. В здании работают специалисты разных структур, которые устанавливают обстоятельства получения ребенком увечий. Также изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Ответ от свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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