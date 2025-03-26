Волонтеры проведут операцию по всей РФ по зачистке периметра мусорных площадок

В преддверии майских праздников Российский экологический оператор (РЭО) организует субботники для очистки территорий вокруг площадок для сбора отходов по всей стране. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев, подчеркнув необходимость установления регулярного порядка очистки данных зон, а также определения лиц, ответственных за этот процесс.
«В крупных населенных пунктах, конгломерациях с высокой плотностью населения мы будем запускать мероприятия, связанные с уборкой территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. Мы хотим вместе с региональными властями и регоператорами найти источники для компенсации этих затрат», — заявил Буцаев для ТАСС.
Также важно установить систему регулярной очистки прилегающих территорий и сделать ее эффективной. Глава РЭО также отметил, что управление состоянием контейнерных площадок является совместной задачей региональных операторов и муниципалитетов, но оператор разрабатывает законопроект, который позволит определить единого ответственного за эти процессы.
Денис Буцаев отметил, что проблема с уборкой территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, является острой. Отходы, разносимые ветром на расстояние нескольких метров от площадок, часто остаются без внимания. В 2025 году РЭО планирует сконцентрировать усилия на очистке этих зон, чтобы улучшить общественное восприятие реформы по обращению с отходами.
Ранее сообщалось, что на протяжении трехлетнего периода компании, занимающиеся транспортировкой бытовых отходов, будут освобождены от необходимости платить штрафы за превышение допустимых норм загрузки транспортных средств. Кроме того, эти компании не будут нести ответственность за компенсацию ущерба, причиненного дорожному покрытию в результате эксплуатации их автомобилей. Согласно новому закону, с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года грузовики с двумя и тремя осями, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ТКО), не будут подлежать проверке на соответствие весовым и габаритным нормам.
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