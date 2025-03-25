25 марта 2025

«Устроил зекам сладкую жизнь»: ФСБ задержала начальника свердловской колонии

В Невьянске задержали начальника исправительной колонии №46
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , фсин россии, шеврон, федеральная служба исполнения наказаний
Александру Мельникову уже избрали меру пресечения Фото:

Сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 (Невьянск) майора Александра Мельникова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, сказал источник URA.RU.

«По версии следствия, Мельников получил от заключенных материалы для изготовления прицепа-палатки, а за это устроил им сладкую жизнь. Он закрыл глаза на то, что у них находятся запрещенные в колонии смартфоны и Wi-Fi роутер», — передал собеседник агентства.

Суд избрал Мельникову запрет определенных действий. Вину он отрицает. В областном ГУФСИН от комментариев по теме отказались.

URA.RU также обратилось в пресс-службу свердловского УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 (Невьянск) майора Александра Мельникова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, сказал источник URA.RU. «По версии следствия, Мельников получил от заключенных материалы для изготовления прицепа-палатки, а за это устроил им сладкую жизнь. Он закрыл глаза на то, что у них находятся запрещенные в колонии смартфоны и Wi-Fi роутер», — передал собеседник агентства. Суд избрал Мельникову запрет определенных действий. Вину он отрицает. В областном ГУФСИН от комментариев по теме отказались. URA.RU также обратилось в пресс-службу свердловского УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...