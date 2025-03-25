«Устроил зекам сладкую жизнь»: ФСБ задержала начальника свердловской колонии

Сотрудники ФСБ и УСБ регионального ГУФСИН задержали начальника исправительной колонии №46 (Невьянск) майора Александра Мельникова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, сказал источник URA.RU.
«По версии следствия, Мельников получил от заключенных материалы для изготовления прицепа-палатки, а за это устроил им сладкую жизнь. Он закрыл глаза на то, что у них находятся запрещенные в колонии смартфоны и Wi-Fi роутер», — передал собеседник агентства.
Суд избрал Мельникову запрет определенных действий. Вину он отрицает. В областном ГУФСИН от комментариев по теме отказались.
URA.RU также обратилось в пресс-службу свердловского УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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