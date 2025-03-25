Ямалец из-за пьянства лишился Audi

Из-за пьянства житель Лабытнанги (ЯНАО) отдал государству Audi. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего жителя Лабытнанги. Установлено, что в январе 2025 года мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что ранее он был осужден за аналогичное преступление. Автомобиль марки Audi был конфискован в пользу государства», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
Суд также назначил мужчине год принудительных работ с удержанием 5% от зарплаты в счет государства. Его также на три года лишили права заниматься работой, связанной с управлением транспортом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) водитель, попавшийся на управлении в нетрезвом виде, остался без выручки от продажи автомобиля. Деньги конфисковали по решению суда, сообщают в окружной прокуратуре.
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