25 марта 2025

В Ельцин Центре покажут, как убивали императорскую семью

В Ельцин Центре представят спектакль «Я убил царя» о ночи в доме Ипатьева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постановку об императорской семье покажут в июне
Постановку об императорской семье покажут в июне Фото:

Московский театр «Пространство „Внутри“» везет в Екатеринбург спектакль «Я убил царя». Зрителям представят историю императорской семьи Романовых, которую расстреляли в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Постановку покажут в Ельцин Центре.

«У всех персонажей своя история и своя правда. Уборщица в Ипатьевском доме, водитель грузовика, горничная, белый офицер, торговец с рынка, гимназистка… За их образами начинают проступать живые люди, и истории этих людей никого не оставляют равнодушными. Здесь нет ответа на вопрос „Кто виноват?“, каждый из зрителей должен найти его сам», — говорится в анонсе.

В спектакле сыграют Елена Коренева («Романс о влюбленных», «Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Борис Годунов»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Над постановкой работал екатеринбургский драматург Олег Богаев. Зрителям обещают минимум декораций и спецэффектов и полтора часа постдокументальной драмы, ее покажут 5 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский театр «Пространство „Внутри“» везет в Екатеринбург спектакль «Я убил царя». Зрителям представят историю императорской семьи Романовых, которую расстреляли в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Постановку покажут в Ельцин Центре. « У всех персонажей своя история и своя правда. Уборщица в Ипатьевском доме, водитель грузовика, горничная, белый офицер, торговец с рынка, гимназистка… За их образами начинают проступать живые люди, и истории этих людей никого не оставляют равнодушными. Здесь нет ответа на вопрос „Кто виноват?“, каждый из зрителей должен найти его сам» , — говорится в анонсе. В спектакле сыграют Елена Коренева («Романс о влюбленных», «Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Борис Годунов»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Над постановкой работал екатеринбургский драматург Олег Богаев. Зрителям обещают минимум декораций и спецэффектов и полтора часа постдокументальной драмы, ее покажут 5 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...