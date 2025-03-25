В Ельцин Центре покажут, как убивали императорскую семью

Московский театр «Пространство „Внутри“» везет в Екатеринбург спектакль «Я убил царя». Зрителям представят историю императорской семьи Романовых, которую расстреляли в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Постановку покажут в Ельцин Центре.
«У всех персонажей своя история и своя правда. Уборщица в Ипатьевском доме, водитель грузовика, горничная, белый офицер, торговец с рынка, гимназистка… За их образами начинают проступать живые люди, и истории этих людей никого не оставляют равнодушными. Здесь нет ответа на вопрос „Кто виноват?“, каждый из зрителей должен найти его сам», — говорится в анонсе.
В спектакле сыграют Елена Коренева («Романс о влюбленных», «Экипаж», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Борис Годунов»), Олег Дуленин, Сергей Беляев и Александр Доронин (сериал «Преступление и наказание»). Над постановкой работал екатеринбургский драматург Олег Богаев. Зрителям обещают минимум декораций и спецэффектов и полтора часа постдокументальной драмы, ее покажут 5 июня.
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