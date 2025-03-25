25 марта 2025

370 тысяч рублей «квадрат»: где в Перми продают самые дорогие готовые квартиры. Инфографика

В Перми самые дорогие готовые квартиры находятся вблизи знаковых объектов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дороже всего квартиры стоят в Ленинском районе
Дороже всего квартиры стоят в Ленинском районе Фото:

Дороже всего квартиры в Перми продают в историческом центре города. Элитное жилье находится в микрорайоне Разгуляй и рядом с Оперным театром. Об этом URA.RU рассказал партнер сервиса квартирных решений Самолет Плюс в Перми Виктор Груздев.

«Наиболее дорогостоящие квартиры находятся в центральных частях города, особенно в районе улицы Сибирской и смежных с ней улиц, а также вблизи таких знаковых объектов, как Оперный театр и микрорайон Разгуляй. Эти места привлекают покупателей не только своим статусом, но и уникальной атмосферой, которая создается благодаря архитектуре и культурному наследию. Высокая стоимость жилья здесь обусловлена не только престижем, но и ограниченным предложением качественной недвижимости», — отметил Груздев.

По данным «Циан.Аналитики» в микрорайоне Разгуляй стоимость квадратного метра доходит до 370 тысяч рублей. Ленинский район в целом считается самым дорогостоящим, так как в среднем «квадрат» здесь продают за 172 тысячи рублей, а квартиры — за 11 млн рублей. Немного дешевле жилье стоит в Свердловском районе — 6,9 млн рублей, а квадратный метр — 125 тысяч рублей. Также в тройку районов с самым дорогим жильем входит Дзержинский. Здесь «квадрат» оценивают в 118 тысяч рублей, а квартиры — в 6,6 млн рублей.

В Ленинском районе квадратный метр в среднем стоит 172 тысячи рублей
В Ленинском районе квадратный метр в среднем стоит 172 тысячи рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дороже всего квартиры в Перми продают в историческом центре города. Элитное жилье находится в микрорайоне Разгуляй и рядом с Оперным театром. Об этом URA.RU рассказал партнер сервиса квартирных решений Самолет Плюс в Перми Виктор Груздев. «Наиболее дорогостоящие квартиры находятся в центральных частях города, особенно в районе улицы Сибирской и смежных с ней улиц, а также вблизи таких знаковых объектов, как Оперный театр и микрорайон Разгуляй. Эти места привлекают покупателей не только своим статусом, но и уникальной атмосферой, которая создается благодаря архитектуре и культурному наследию. Высокая стоимость жилья здесь обусловлена не только престижем, но и ограниченным предложением качественной недвижимости», — отметил Груздев. По данным «Циан.Аналитики» в микрорайоне Разгуляй стоимость квадратного метра доходит до 370 тысяч рублей. Ленинский район в целом считается самым дорогостоящим, так как в среднем «квадрат» здесь продают за 172 тысячи рублей, а квартиры — за 11 млн рублей. Немного дешевле жилье стоит в Свердловском районе — 6,9 млн рублей, а квадратный метр — 125 тысяч рублей. Также в тройку районов с самым дорогим жильем входит Дзержинский. Здесь «квадрат» оценивают в 118 тысяч рублей, а квартиры — в 6,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...