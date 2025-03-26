Компания «Лукойл» подверглась масштабной хакерской атаке. Компании пришлось срочно отключить работу всех систем, сообщают журналисты. Уточняется, что всем работникам было предписано не использовать свои логины и пароли для входа в рабочие аккаунты, чтобы избежать утечки данных.
«Сегодня утром сотрудники компании не смогли зайти в свои рабочие компьютеры: экран показал странное сообщение о поломке, подозрительно похожее на взлом», — передает telegram-канал Baza.
Как следствие хакерской атаки, были парализованы не только внутренние операции компании, но и сервисы для клиентов, включая возможность оплаты на АЗС картами. Доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам данных закрыт, что затрудняет работу как головного офиса, так и региональных отделений.
Проблемы с доступом также подтверждаются данными сервиса Downdetector. Работники компании сообщают, что в офисах на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре парализована работа, и охрана вынуждена вручную проверять данные сотрудников для допуска в здание, пишет telegram-канал Shot. Кроме того, клиенты автозаправочных станций не могут расплатиться картами.
В настоящее время неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления работы систем. В прошлом году после аналогичной атаки восстановление заняло около трех дней.
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