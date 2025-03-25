25 марта 2025

Священники Пермской епархии РПЦ массово исповедались

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На исповедь священники собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе
На исповедь священники собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе Фото:

Общая исповедь духовенства Пермской епархии Русской православной церкви состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. Принимали исповедь самые опытные священники края, рассказали в региональной митрополии РПЦ.

«В Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми состоялась традиционная ежегодная общая исповедь духовенства Пермской епархии. Перед началом совершения таинства, с напутственным словом к духовенству обратился благочинный храмов Первого Кунгурского церковного округа протоиерей Олег Ширинкин, который также прочитал молитву перед исповедью. Исповедь духовенства принимали самые опытные священнослужители Пермской епархии», — говорится на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Общая исповедь духовенства проходит раз в год. По традиции таинство совершают в период Великого поста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общая исповедь духовенства Пермской епархии Русской православной церкви состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. Принимали исповедь самые опытные священники края, рассказали в региональной митрополии РПЦ. «В Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми состоялась традиционная ежегодная общая исповедь духовенства Пермской епархии. Перед началом совершения таинства, с напутственным словом к духовенству обратился благочинный храмов Первого Кунгурского церковного округа протоиерей Олег Ширинкин, который также прочитал молитву перед исповедью. Исповедь духовенства принимали самые опытные священнослужители Пермской епархии», — говорится на сайте Пермской митрополии РПЦ. Общая исповедь духовенства проходит раз в год. По традиции таинство совершают в период Великого поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...