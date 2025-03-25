Священники Пермской епархии РПЦ массово исповедались

Общая исповедь духовенства Пермской епархии Русской православной церкви состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. Принимали исповедь самые опытные священники края, рассказали в региональной митрополии РПЦ.
«В Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми состоялась традиционная ежегодная общая исповедь духовенства Пермской епархии. Перед началом совершения таинства, с напутственным словом к духовенству обратился благочинный храмов Первого Кунгурского церковного округа протоиерей Олег Ширинкин, который также прочитал молитву перед исповедью. Исповедь духовенства принимали самые опытные священнослужители Пермской епархии», — говорится на сайте Пермской митрополии РПЦ.
Общая исповедь духовенства проходит раз в год. По традиции таинство совершают в период Великого поста.
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