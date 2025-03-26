Российские компании впали в зависимость от поставок из-за рубежа

Некоторые секторы экономики России демонстрируют увеличение зависимости от импорта сырья, материалов и компонентов начиная с 2022 года, несмотря на общее снижение этой зависимости в стране. Причинами могли стать курс рубля и логистика. Об этом сообщили эксперты РАНХиГС, ссылаясь на статью «Производственная зависимость от импорта в регионах России после 2022 года», опубликованную в журнале Новой экономической ассоциации.
«Ряд отраслей экономики России с 2022 года увеличили свою производственную зависимость от импорта после введения санкций, хотя в большинстве секторов эта зависимость снизилась, а общая производственная зависимость от импорта уменьшилась почти в полтора раза», — заявили эксперты и авторы статьи Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова из РАНХиГС. Информацию передает РБК.
Хотя общая производственная зависимость от импорта в России снизилась почти на 50%, в некоторых секторах, таких как добыча угля и производство лекарственных препаратов, наблюдается ее рост. Это может быть связано со спецификой этих отраслей, изменениями в логистике и финансовых условиях после введения антироссийских санкций.
Исследование охватывает период 2022 и 2023 годов и базируется на данных Росстата. Как утверждают авторы, они анализировали изменения в производственной зависимости от импорта в различных отраслях и регионах. Так, было рассмотрено три уровня зависимости: импорт сырья и материалов (среднее звено), готовой продукции и технологий. Эксперты подчеркнули, что официальная статистика по данной теме ограничена, а более точные данные могли бы быть получены через опросы предприятий, однако эти данные не всегда подтверждены статистически.
Так, исследование показало, что за рассматриваемый период наиболее значительное повышение зависимости от импорта промежуточных товаров наблюдалось в следующих отраслях: добыча угля (увеличение на пять процентных пунктов по состоянию на 2021 год), производство табачных изделий (рост на 4,3 процентных пункта), сфера информационных технологий и связи (повышение на 2,1 процентных пункта). А также производство фармацевтической продукции и материалов, используемых в медицине и ветеринарии (рост на 0,7 процентного пункта) и текстильное производство (рост на 0,2 процентного пункта).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.