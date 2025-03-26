26 марта 2025

Рыбалка — хобби ямальских випов. Видео

Чем занимаются политики ЯНАО в свободное время: рыбалка
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Рыбалка: как ямальские политики находят гармонию на берегах родных рек
Рыбалка: как ямальские политики находят гармонию на берегах родных рек Фото:

Ямал — регион, природа которого располагает к занятию рыбалкой, и это хобби не оставляет равнодушными даже политиков. Кто из политических деятелей ЯНАО заядлый рыбак, а кто просто любитель посидеть с удочкой — читайте в материале URA.RU. 

Депутаты и главы муниципалитетов ЯНАО: от законов к улову

Депутаты Заксобрания ЯНАО умеют совмещать работу с отдыхом на природе. Рыбалка для них — не только способ расслабиться, но и возможность провести время с семьей и друзьями.

Василий Паршаков: отдых в тундре

Василий Паршаков не упускает возможности провести выходные на природе. «Провёл отличные выходные: выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой!» — делится он. Василий считает, что рыбалка помогает ему восстановить силы и набраться энергии для работы.

Игорь Герелишин: рыбалка для общения

Игорь Герелишин не фанат рыбалки, только если она в компании друзей. «Могу в хорошей компании друзей выехать на рыбалку, но больше для того, чтобы пообщаться с друзьями и полюбоваться природой», — поделился Игорь Герелишин с корреспондентом URA.RU. Для депутата рыбалка — это возможность укрепить дружеские связи и отдохнуть от повседневных забот.

Иван Костогриз: семейный отдых 

Для Ивана Костогриза рыбалка — это отличный вид семейного отдыха. «Рыбная ловля укрепляет силу воли, даёт возможность окунуться в неспешные размышления, приносит удовлетворение и гордость за весомый улов», — делится депутат. Иван часто берет с собой детей, чтобы передать им любовь к природе и рыбалке.

Виктор Казарин: следит за новостями рыбалки

Виктор Казарин не только увлекается рыбалкой, но и следит за новостями в этой отрасли. Он делится интересными фактами и советами по рыбной ловле. «Поскольку я неравнодушен к рыбалке, слежу за новостями в этой отрасли», — говорит он. Виктор считает, что знание особенностей рыбной ловли помогает ему быть более успешным на водоемах. Казарин делиться интересными фактами и опытом. В своих публикациях он рассказывает, что одна из самых часто попадающихся на крючок видов рыбы — щука. Ловят ее можно разными способами, однако и здесь есть свои особенности. Эта хищница любит затаиться и поджидать свою добычу. Атакует она всегда только по течению. Предпочитает глубину, на отмелях бывает в прохладную или ветряную погоду. Если хочется щуку покрупнее, то лучше искать ее поглубже в ямах. А еще она любит переменчивый рельеф русла, песчаные, глинистые берега и дно. Приманка для спининга подойдет любая.

Андрей Кугаевский: заядлый рыбак

Андрей Кугаевский известен как заядлый рыбак, который не оставляет своего увлечения ни зимой, ни летом. Он активно делится впечатлениями и фотографиями с рыбалки в социальных сетях. «Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка!» — делится глава Ямальского района. Андрей утверждает, что рыбалка помогает ему справляться со стрессом и поддерживать физическую форму.

Дмитрий Жаромских: любитель зимней и летней рыбалки

Дмитрий Жаромских активно делится фотографиями с уловом в своих социальных сетях. «Ловись, рыбка большая и маленькая!» — подписывает свои посты глава Надымского района, приглашая всех присоединиться к рыбалке. Дмитрий считает, что рыбалка — это не только увлечение, но и способ почувствовать единение с природой.

Антон Колодин: ценит процесс

Антон Колодин считает, что главное в рыбалке — это процесс. «Самая лучшая рыбалка у нас на Ямале! Главным считаю не улов, а процесс ожидания клева и наслаждения природой», — делится мэр Нового Уренгоя. Антон уверен, что рыбалка учит терпению и усидчивости, что важно в повседневной жизни.

Максим Солодов: рыбалка как философия

Максим Солодов ведет ютуб-канал «Рыбалка с Максимом Солодовым» уже 15 лет. Он делится своими впечатлениями и советами по рыбной ловле, привлекая к этому хобби всё больше людей. Максим считает, что рыбалка — это не только хобби, но и способ самовыражения.

«Рыбалка — это мое лекарство. Морозец, тишина, вокруг только бескрайняя тундра и надежда на поклевку. Когда сверлишь лунку, руки замерзают, но сердце горит. А потом — рывок, борьба, и ты чувствуешь, как оживает все вокруг. Здесь, на льду, я нахожу себя. Никаких забот, только я, удочка и этот белый простор. Зимний Ямал — это не просто место, это состояние души», — делится депутат городской думы Ноябрьска.

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Ямал — регион, природа которого располагает к занятию рыбалкой, и это хобби не оставляет равнодушными даже политиков. Кто из политических деятелей ЯНАО заядлый рыбак, а кто просто любитель посидеть с удочкой — читайте в материале URA.RU.  Депутаты и главы муниципалитетов ЯНАО: от законов к улову Депутаты Заксобрания ЯНАО умеют совмещать работу с отдыхом на природе. Рыбалка для них — не только способ расслабиться, но и возможность провести время с семьей и друзьями. Василий Паршаков: отдых в тундре Василий Паршаков не упускает возможности провести выходные на природе. «Провёл отличные выходные: выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой!» — делится он. Василий считает, что рыбалка помогает ему восстановить силы и набраться энергии для работы. Игорь Герелишин: рыбалка для общения Игорь Герелишин не фанат рыбалки, только если она в компании друзей. «Могу в хорошей компании друзей выехать на рыбалку, но больше для того, чтобы пообщаться с друзьями и полюбоваться природой», — поделился Игорь Герелишин с корреспондентом URA.RU. Для депутата рыбалка — это возможность укрепить дружеские связи и отдохнуть от повседневных забот. Иван Костогриз: семейный отдых  Для Ивана Костогриза рыбалка — это отличный вид семейного отдыха. «Рыбная ловля укрепляет силу воли, даёт возможность окунуться в неспешные размышления, приносит удовлетворение и гордость за весомый улов», — делится депутат. Иван часто берет с собой детей, чтобы передать им любовь к природе и рыбалке. Виктор Казарин: следит за новостями рыбалки Виктор Казарин не только увлекается рыбалкой, но и следит за новостями в этой отрасли. Он делится интересными фактами и советами по рыбной ловле. «Поскольку я неравнодушен к рыбалке, слежу за новостями в этой отрасли», — говорит он. Виктор считает, что знание особенностей рыбной ловли помогает ему быть более успешным на водоемах. Казарин делиться интересными фактами и опытом. В своих публикациях он рассказывает, что одна из самых часто попадающихся на крючок видов рыбы — щука. Ловят ее можно разными способами, однако и здесь есть свои особенности. Эта хищница любит затаиться и поджидать свою добычу. Атакует она всегда только по течению. Предпочитает глубину, на отмелях бывает в прохладную или ветряную погоду. Если хочется щуку покрупнее, то лучше искать ее поглубже в ямах. А еще она любит переменчивый рельеф русла, песчаные, глинистые берега и дно. Приманка для спининга подойдет любая. Андрей Кугаевский: заядлый рыбак Андрей Кугаевский известен как заядлый рыбак, который не оставляет своего увлечения ни зимой, ни летом. Он активно делится впечатлениями и фотографиями с рыбалки в социальных сетях. «Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка!» — делится глава Ямальского района. Андрей утверждает, что рыбалка помогает ему справляться со стрессом и поддерживать физическую форму. Дмитрий Жаромских: любитель зимней и летней рыбалки Дмитрий Жаромских активно делится фотографиями с уловом в своих социальных сетях. «Ловись, рыбка большая и маленькая!» — подписывает свои посты глава Надымского района, приглашая всех присоединиться к рыбалке. Дмитрий считает, что рыбалка — это не только увлечение, но и способ почувствовать единение с природой. Антон Колодин: ценит процесс Антон Колодин считает, что главное в рыбалке — это процесс. «Самая лучшая рыбалка у нас на Ямале! Главным считаю не улов, а процесс ожидания клева и наслаждения природой», — делится мэр Нового Уренгоя. Антон уверен, что рыбалка учит терпению и усидчивости, что важно в повседневной жизни. Максим Солодов: рыбалка как философия Максим Солодов ведет ютуб-канал «Рыбалка с Максимом Солодовым» уже 15 лет. Он делится своими впечатлениями и советами по рыбной ловле, привлекая к этому хобби всё больше людей. Максим считает, что рыбалка — это не только хобби, но и способ самовыражения. «Рыбалка — это мое лекарство. Морозец, тишина, вокруг только бескрайняя тундра и надежда на поклевку. Когда сверлишь лунку, руки замерзают, но сердце горит. А потом — рывок, борьба, и ты чувствуешь, как оживает все вокруг. Здесь, на льду, я нахожу себя. Никаких забот, только я, удочка и этот белый простор. Зимний Ямал — это не просто место, это состояние души», — делится депутат городской думы Ноябрьска.
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