Ямал — регион, природа которого располагает к занятию рыбалкой, и это хобби не оставляет равнодушными даже политиков. Кто из политических деятелей ЯНАО заядлый рыбак, а кто просто любитель посидеть с удочкой — читайте в материале URA.RU.
Депутаты и главы муниципалитетов ЯНАО: от законов к улову
Депутаты Заксобрания ЯНАО умеют совмещать работу с отдыхом на природе. Рыбалка для них — не только способ расслабиться, но и возможность провести время с семьей и друзьями.
Василий Паршаков: отдых в тундре
Василий Паршаков не упускает возможности провести выходные на природе. «Провёл отличные выходные: выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой!» — делится он. Василий считает, что рыбалка помогает ему восстановить силы и набраться энергии для работы.
Игорь Герелишин: рыбалка для общения
Игорь Герелишин не фанат рыбалки, только если она в компании друзей. «Могу в хорошей компании друзей выехать на рыбалку, но больше для того, чтобы пообщаться с друзьями и полюбоваться природой», — поделился Игорь Герелишин с корреспондентом URA.RU. Для депутата рыбалка — это возможность укрепить дружеские связи и отдохнуть от повседневных забот.
Иван Костогриз: семейный отдых
Для Ивана Костогриза рыбалка — это отличный вид семейного отдыха. «Рыбная ловля укрепляет силу воли, даёт возможность окунуться в неспешные размышления, приносит удовлетворение и гордость за весомый улов», — делится депутат. Иван часто берет с собой детей, чтобы передать им любовь к природе и рыбалке.
Виктор Казарин: следит за новостями рыбалки
Виктор Казарин не только увлекается рыбалкой, но и следит за новостями в этой отрасли. Он делится интересными фактами и советами по рыбной ловле. «Поскольку я неравнодушен к рыбалке, слежу за новостями в этой отрасли», — говорит он. Виктор считает, что знание особенностей рыбной ловли помогает ему быть более успешным на водоемах. Казарин делиться интересными фактами и опытом. В своих публикациях он рассказывает, что одна из самых часто попадающихся на крючок видов рыбы — щука. Ловят ее можно разными способами, однако и здесь есть свои особенности. Эта хищница любит затаиться и поджидать свою добычу. Атакует она всегда только по течению. Предпочитает глубину, на отмелях бывает в прохладную или ветряную погоду. Если хочется щуку покрупнее, то лучше искать ее поглубже в ямах. А еще она любит переменчивый рельеф русла, песчаные, глинистые берега и дно. Приманка для спининга подойдет любая.
Андрей Кугаевский: заядлый рыбак
Андрей Кугаевский известен как заядлый рыбак, который не оставляет своего увлечения ни зимой, ни летом. Он активно делится впечатлениями и фотографиями с рыбалки в социальных сетях. «Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка!» — делится глава Ямальского района. Андрей утверждает, что рыбалка помогает ему справляться со стрессом и поддерживать физическую форму.
Дмитрий Жаромских: любитель зимней и летней рыбалки
Дмитрий Жаромских активно делится фотографиями с уловом в своих социальных сетях. «Ловись, рыбка большая и маленькая!» — подписывает свои посты глава Надымского района, приглашая всех присоединиться к рыбалке. Дмитрий считает, что рыбалка — это не только увлечение, но и способ почувствовать единение с природой.
Антон Колодин: ценит процесс
Антон Колодин считает, что главное в рыбалке — это процесс. «Самая лучшая рыбалка у нас на Ямале! Главным считаю не улов, а процесс ожидания клева и наслаждения природой», — делится мэр Нового Уренгоя. Антон уверен, что рыбалка учит терпению и усидчивости, что важно в повседневной жизни.
Максим Солодов: рыбалка как философия
Максим Солодов ведет ютуб-канал «Рыбалка с Максимом Солодовым» уже 15 лет. Он делится своими впечатлениями и советами по рыбной ловле, привлекая к этому хобби всё больше людей. Максим считает, что рыбалка — это не только хобби, но и способ самовыражения.
«Рыбалка — это мое лекарство. Морозец, тишина, вокруг только бескрайняя тундра и надежда на поклевку. Когда сверлишь лунку, руки замерзают, но сердце горит. А потом — рывок, борьба, и ты чувствуешь, как оживает все вокруг. Здесь, на льду, я нахожу себя. Никаких забот, только я, удочка и этот белый простор. Зимний Ямал — это не просто место, это состояние души», — делится депутат городской думы Ноябрьска.
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