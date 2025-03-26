Для некоторых курганских студентов вводят бесплатное обучение

Курганские студенты училищ и техникумов, которые потеряли родителей в СВО, смогут перевестись на бесплатное обучение. Поддержка будет предоставляться из средств областного бюджета. Она покроет расходы на нужды студентов, сообщает пресс-служба правительства Курганской области и прокуратуры региона.
Если такие студенты СПО сейчас обучаются на платной основе, они будут переведены на бесплатное обучение. «Принято решение обеспечить бесплатное питание, предоставление общежития студентам учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении региона, отцы которых погибли в ходе СВО», — сообщают ведомства.
Ранее URA.RU писало, что детей участников СВО в школах Курганской области будут кормить за счет бюджета. Льготы получат порядка 1500 детей, проживающих в регионе.
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