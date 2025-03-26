Мишустин анонсировал внедрение цифрового профиля мигранта

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Цифровой профиль мигранта введут 30 июня
Цифровой профиль мигранта введут 30 июня Фото:

В России вводится цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Он подчеркнул, что в РФ сейчас около 640 тысяч мигрантов находятся в стране нелегально. 

«С 30 июня в РФ будут внедрять цифровой профиль мигранта, который заменит в том числе бумажный патент», — сказал Мишустин. Трансляция ведется на страницах правительства в соцсетях. В реестр иностранцев включено около 640 тысяч человек, которые находятся в стране нелегально. 

Мишустин также обратил внимание, что «большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности». Поэтому сначала нужно решить правоохранительные задачи. А после этого — решать вопросы недостатка и качества трудовых ресурсов.

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В России вводится цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Он подчеркнул, что в РФ сейчас около 640 тысяч мигрантов находятся в стране нелегально.  «С 30 июня в РФ будут внедрять цифровой профиль мигранта, который заменит в том числе бумажный патент», — сказал Мишустин. Трансляция ведется на страницах правительства в соцсетях. В реестр иностранцев включено около 640 тысяч человек, которые находятся в стране нелегально.  Мишустин также обратил внимание, что «большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности». Поэтому сначала нужно решить правоохранительные задачи. А после этого — решать вопросы недостатка и качества трудовых ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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