Мишустин анонсировал внедрение цифрового профиля мигранта

В России вводится цифровой профиль мигранта, который заменит бумажный патент. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Он подчеркнул, что в РФ сейчас около 640 тысяч мигрантов находятся в стране нелегально.
«С 30 июня в РФ будут внедрять цифровой профиль мигранта, который заменит в том числе бумажный патент», — сказал Мишустин. Трансляция ведется на страницах правительства в соцсетях. В реестр иностранцев включено около 640 тысяч человек, которые находятся в стране нелегально.
Мишустин также обратил внимание, что «большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности». Поэтому сначала нужно решить правоохранительные задачи. А после этого — решать вопросы недостатка и качества трудовых ресурсов.
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