Маск анонсировал внедрение Grok в Telegram
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что в мессенджере Telegram появится нейросеть Grok. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети Х.
Также ранее бизнесмен анонсировал, что нейросеть Grok от xAI будет интегрирована в соцсеть Х. Позже он заявил о выпуске новой языковой модели Grok 3. По его словам, этот искусственный интеллект — «самый умный на Земле».
Илон Маск заявил об интеграции новой нейросети в Telegram
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