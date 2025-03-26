В Telegram появилась нейросеть Grok, разработанная Илоном Маском. Скрин

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Маск анонсировал внедрение Grok в Telegram
Маск анонсировал внедрение Grok в Telegram Фото:

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что в мессенджере Telegram появится нейросеть Grok. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети Х. 

Также ранее бизнесмен анонсировал, что нейросеть Grok от xAI будет интегрирована в соцсеть Х. Позже он заявил о выпуске новой языковой модели Grok 3. По его словам, этот искусственный интеллект — «самый умный на Земле».

Илон Маск заявил об интеграции новой нейросети в Telegram
Илон Маск заявил об интеграции новой нейросети в Telegram
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Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что в мессенджере Telegram появится нейросеть Grok. Об этом он сообщил на своем аккаунте в соцсети Х.  Также ранее бизнесмен анонсировал, что нейросеть Grok от xAI будет интегрирована в соцсеть Х. Позже он заявил о выпуске новой языковой модели Grok 3. По его словам, этот искусственный интеллект — «самый умный на Земле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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