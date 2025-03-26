В Екатеринбурге арестован школьник, прирезавший прохожего

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу десятиклассника, который пырнул ножом 25-летнего прохожего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Процесс прошел в закрытом режиме. Сотрудников прессы не пустили даже на оглашение. «Стороны попросили без СМИ», — сказал работник инстанции. Защита просила домашний арест.
Парня заключили в СИЗО. На какой срок, неизвестно. Никто из сторон не стал рассказывать это.
Инцидент произошел 22 марта. Мужчина завернул во двор на улице Щорса, и на него напал подросток. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Против агрессора возбуждено дело по ч. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Парень вину признал.
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