В Екатеринбурге арестован школьник, прирезавший прохожего

26 марта 2025 в 18:47 Размер текста - 17 +

Школьник пырнул ножом 25-летнего прохожего (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу десятиклассника, который пырнул ножом 25-летнего прохожего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Процесс прошел в закрытом режиме. Сотрудников прессы не пустили даже на оглашение. «Стороны попросили без СМИ», — сказал работник инстанции. Защита просила домашний арест. Парня заключили в СИЗО. На какой срок, неизвестно. Никто из сторон не стал рассказывать это. Инцидент произошел 22 марта. Мужчина завернул во двор на улице Щорса, и на него напал подросток. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Против агрессора возбуждено дело по ч. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Парень вину признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу десятиклассника, который пырнул ножом 25-летнего прохожего. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Процесс прошел в закрытом режиме. Сотрудников прессы не пустили даже на оглашение. «Стороны попросили без СМИ», — сказал работник инстанции. Защита просила домашний арест. Парня заключили в СИЗО. На какой срок, неизвестно. Никто из сторон не стал рассказывать это. Инцидент произошел 22 марта. Мужчина завернул во двор на улице Щорса, и на него напал подросток. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Против агрессора возбуждено дело по ч. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Парень вину признал.