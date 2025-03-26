В Челябинске рухнули цены на иномарки с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы иномарок с пробегом снижают цены
Продавцы иномарок с пробегом снижают цены Фото:

В Челябинске в январе-феврале 2025 года на десять процентов упала стоимость поддержанных иномарок у профессиональных продавцов. Средняя цена автомобиля теперь составляет 730 000 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«В январе-феврале 2025 года средняя стоимость поддержанной иномарки у профессиональных продавцов (предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей) снизилась на 9,9% и составила 730 000 рублей. Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 3,4%, а стоимость машины — 530 000 рублей», — сообщили URA.RU в «Авито Авто».

В топ по количеству объявлений вошли Daewoo Nexia (2,2%), стоимость которой составила 175 000 рублей, и Kia Rio (2%) с ценой в 865 000 рублей. Hyundai Solaris и Chevrolet Niva с одинаковым показателем в 1,9% заняли четвертое и пятое места. И это несмотря на то, что стоимость у машин отличается почти в два раза: 897 000 и 420 000 рублей, соответственно.

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В Челябинске в январе-феврале 2025 года на десять процентов упала стоимость поддержанных иномарок у профессиональных продавцов. Средняя цена автомобиля теперь составляет 730 000 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «В январе-феврале 2025 года средняя стоимость поддержанной иномарки у профессиональных продавцов (предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей) снизилась на 9,9% и составила 730 000 рублей. Среди моделей профессиональные продавцы в 2025 году чаще всего продавали Ford Focus: доля модели в предложении составила 3,4%, а стоимость машины — 530 000 рублей», — сообщили URA.RU в «Авито Авто». В топ по количеству объявлений вошли Daewoo Nexia (2,2%), стоимость которой составила 175 000 рублей, и Kia Rio (2%) с ценой в 865 000 рублей. Hyundai Solaris и Chevrolet Niva с одинаковым показателем в 1,9% заняли четвертое и пятое места. И это несмотря на то, что стоимость у машин отличается почти в два раза: 897 000 и 420 000 рублей, соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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