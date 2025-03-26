Власти Перми рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году

Решение о формате проведения «Бессмертного полка» примут 1 мая
В 2025 году «Бессмертный полк» в Перми планируют провести в очном формате. Итоговое решение о формате акции примут 1 мая.
«Проведение шествия „Бессмертный полк“ в этом году планируется в очном формате. Окончательное решение о формате проведения будет принято 1 мая», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на начальника городского депкульта Анастасию Хорошеву.
В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» проходил без массовых шествий из-за существующих угроз общественной безопасности. Акция также проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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