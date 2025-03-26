Власти Перми рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году

Мэрия Перми: «Бессмертный полк» в краевой столице планируют провести очно
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Решение о формате проведения «Бессмертного полка» примут 1 мая
Решение о формате проведения «Бессмертного полка» примут 1 мая Фото:

В 2025 году «Бессмертный полк» в Перми планируют провести в очном формате. Итоговое решение о формате акции примут 1 мая.

«Проведение шествия „Бессмертный полк“ в этом году планируется в очном формате. Окончательное решение о формате проведения будет принято 1 мая», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на начальника городского депкульта Анастасию Хорошеву.

В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» проходил без массовых шествий из-за существующих угроз общественной безопасности. Акция также проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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В 2025 году «Бессмертный полк» в Перми планируют провести в очном формате. Итоговое решение о формате акции примут 1 мая. «Проведение шествия „Бессмертный полк“ в этом году планируется в очном формате. Окончательное решение о формате проведения будет принято 1 мая», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на начальника городского депкульта Анастасию Хорошеву. В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» проходил без массовых шествий из-за существующих угроз общественной безопасности. Акция также проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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