Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков вышел из СИЗО

Арестованный по делу о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Центральном райсуде Челябинска.
«Мера пресечения была изменена. Андрею Дьякову избрали домашний арест до 21 мая», — сказали в инстанции.
Ранее URA.RU писало, что Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на бывшего главу свердловского управления ФНС Сергея Логинова. По слухам, против него возбудили дело по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Сам он, предположительно, покинул РФ. Связаться с Логиновым пока не получается.
Под уголовное преследование Дьяков попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Считается, что показания на него дал бизнесмен Алексей Шахмаев («ТТК-Екатеринбург»). Дьяков заявлял, что предприниматель оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.
Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!