26 марта 2025

В Перми остановился рост цен на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в среднем продают за 7,4 млн рублей
Квартиры в среднем продают за 7,4 млн рублей Фото:

В марте 2025 года в Перми квартиры на первичном рынке жилья перестали дорожать. По сравнению с февралем этого же года, средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3%. Это можно считать стагнацией, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».

«В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 156 тысяч рублей. За месяц она снизилась на 0,3%. Средняя стоимость квартир тоже практические не изменилась и составляет 7,4 млн рублей», — рассказали аналитики.

Уточняется, что количество объявлений о продаже квартир тоже сократилось. Снижение составило 2,1%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, спрос на квартиры увеличился, но говорить о росте рынка пока рано. Многое будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России.

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В марте 2025 года в Перми квартиры на первичном рынке жилья перестали дорожать. По сравнению с февралем этого же года, средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3%. Это можно считать стагнацией, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 156 тысяч рублей. За месяц она снизилась на 0,3%. Средняя стоимость квартир тоже практические не изменилась и составляет 7,4 млн рублей», — рассказали аналитики. Уточняется, что количество объявлений о продаже квартир тоже сократилось. Снижение составило 2,1%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, спрос на квартиры увеличился, но говорить о росте рынка пока рано. Многое будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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