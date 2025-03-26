В Перми остановился рост цен на новостройки

В марте 2025 года в Перми квартиры на первичном рынке жилья перестали дорожать. По сравнению с февралем этого же года, средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3%. Это можно считать стагнацией, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости».
«В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 156 тысяч рублей. За месяц она снизилась на 0,3%. Средняя стоимость квартир тоже практические не изменилась и составляет 7,4 млн рублей», — рассказали аналитики.
Уточняется, что количество объявлений о продаже квартир тоже сократилось. Снижение составило 2,1%. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, спрос на квартиры увеличился, но говорить о росте рынка пока рано. Многое будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России.
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