Mash: Мошкович подозревается в захвате активов холдинга «Солнечные продукты»

Миллиардер, основатель «Русагро» Вадим Мошкович подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Mash. По данным источника журналистов, сумма ущерба от действий Мошковича превышает один миллиард рублей.
До этого сообщалось о задержании Мошковича, но в компании информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли. Об этом в «Русагро» рассказали URA.RU.
«Одна из причин задержания миллиардера Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга „Солнечные продукты“ на сумму более миллиарда рублей», — передают авторы канала. Сообщение опубликовано в Telegram.
По информации Mash, уже возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По мнению авторов канала, помимо Мошковича, в деле фигурирует и его предполагаемый соучастник Максим Басов, бывший генеральный директор ГК «Русагро».
О задержании Мошковича в Москве изначально писал Shot. Также сообщалось об обысках в офисах компании.
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