Mash: Мошкович подозревается в захвате активов холдинга «Солнечные продукты»

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Вадима Мошковича подозревают в захвате активов другого предприятия
Вадима Мошковича подозревают в захвате активов другого предприятия Фото:

Миллиардер, основатель «Русагро» Вадим Мошкович подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Mash. По данным источника журналистов, сумма ущерба от действий Мошковича превышает один миллиард рублей.

До этого сообщалось о задержании Мошковича, но в компании информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли. Об этом в «Русагро» рассказали URA.RU.

«Одна из причин задержания миллиардера Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга „Солнечные продукты“ на сумму более миллиарда рублей», — передают авторы канала. Сообщение опубликовано в Telegram.

По информации Mash, уже возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По мнению авторов канала, помимо Мошковича, в деле фигурирует и его предполагаемый соучастник Максим Басов, бывший генеральный директор ГК «Русагро». 

О задержании Мошковича в Москве изначально писал Shot. Также сообщалось об обысках в офисах компании.

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Миллиардер, основатель «Русагро» Вадим Мошкович подозревается в причастности к захвату активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Mash. По данным источника журналистов, сумма ущерба от действий Мошковича превышает один миллиард рублей. До этого сообщалось о задержании Мошковича, но в компании информацию об этом не подтвердили, но и не опровергли. Об этом в «Русагро» рассказали URA.RU. «Одна из причин задержания миллиардера Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга „Солнечные продукты“ на сумму более миллиарда рублей», — передают авторы канала. Сообщение опубликовано в Telegram. По информации Mash, уже возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По мнению авторов канала, помимо Мошковича, в деле фигурирует и его предполагаемый соучастник Максим Басов, бывший генеральный директор ГК «Русагро».  О задержании Мошковича в Москве изначально писал Shot. Также сообщалось об обысках в офисах компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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