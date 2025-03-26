Shot: задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Об этом сообщает Shot. В офисах его компании, расположенных в столице и Белгороде проводятся обыски. Официально о задержании пока не сообщалось.
«В Москве задержан основатель агрохолдинга „Русагро“ Вадим Мошкович. По информации журналистов, в офисах его компании, в столице и в Белгороде, сейчас проходят обыски. Сам Мошкович в ближайшее время будет допрошен», — передают авторы канала. Официально о задержании Мошковича не сообщалось.
URA.RU связалось с пресс-службой компании. Там корреспонденту рассказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию. В настоящий момент у компании нет информации о задержании Мошковича.
Вадим Мошкович известен как основатель одного из крупнейших агрохолдингов России «Русагро». Компания была основана им в 2004 году, а через два года Мошкович занимал должность сенатора. По данным Forbes в 2020 году, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов. Филиалы компании «Русагро» расположены по всей РФ, включая Свердловскую область. Один из более известных продуктов холдинга — майонез ЕЖК.
Русагро — ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России. Он представлен в пяти категориях: сахар, мясная продукция, масла и жиры, молочные продукты и сельскохозяйственная культура.
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