Shot: задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

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Shot пишет о задержании Вадима Мошковича
Shot пишет о задержании Вадима Мошковича Фото:

Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Об этом сообщает Shot. В офисах его компании, расположенных в столице и Белгороде проводятся обыски. Официально о задержании пока не сообщалось. 

«В Москве задержан основатель агрохолдинга „Русагро“ Вадим Мошкович. По информации журналистов, в офисах его компании, в столице и в Белгороде, сейчас проходят обыски. Сам Мошкович в ближайшее время будет допрошен», — передают авторы канала. Официально о задержании Мошковича не сообщалось.

URA.RU связалось с пресс-службой компании. Там корреспонденту рассказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию. В настоящий момент у компании нет информации о задержании Мошковича.

Вадим Мошкович известен как основатель одного из крупнейших агрохолдингов России «Русагро». Компания была основана им в 2004 году, а через два года Мошкович занимал должность сенатора. По данным Forbes в 2020 году, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов. Филиалы компании «Русагро» расположены по всей РФ, включая Свердловскую область. Один из более известных продуктов холдинга — майонез ЕЖК.

Русагро — ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России. Он представлен в пяти категориях: сахар, мясная продукция, масла и жиры, молочные продукты и сельскохозяйственная культура.

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Основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович был задержан в Москве. Об этом сообщает Shot. В офисах его компании, расположенных в столице и Белгороде проводятся обыски. Официально о задержании пока не сообщалось.  «В Москве задержан основатель агрохолдинга „Русагро“ Вадим Мошкович. По информации журналистов, в офисах его компании, в столице и в Белгороде, сейчас проходят обыски. Сам Мошкович в ближайшее время будет допрошен», — передают авторы канала. Официально о задержании Мошковича не сообщалось. URA.RU связалось с пресс-службой компании. Там корреспонденту рассказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию. В настоящий момент у компании нет информации о задержании Мошковича. Вадим Мошкович известен как основатель одного из крупнейших агрохолдингов России «Русагро». Компания была основана им в 2004 году, а через два года Мошкович занимал должность сенатора. По данным Forbes в 2020 году, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов. Филиалы компании «Русагро» расположены по всей РФ, включая Свердловскую область. Один из более известных продуктов холдинга — майонез ЕЖК. Русагро — ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России. Он представлен в пяти категориях: сахар, мясная продукция, масла и жиры, молочные продукты и сельскохозяйственная культура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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