В Екатеринбурге нашли способ борьбы с высокими ценами на такси

В Екатеринбурге пытаются побороть завышенные цены на поездки в такси
© Служба новостей «URA.RU»
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В часы пик цены на такси взлетают в 2–3 раза
В часы пик цены на такси взлетают в 2–3 раза Фото:

Побороть вечное завышение цен на поездки в такси возможно через утверждение базового тарифа, достигаемая сумма выше которого будет автоматически перечисляться водителям в виде бонуса. С таким мнением выступил член ассоциации региональных перевозчиков РФ, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Владимир Герасименко.

«Хороший есть опыт в Казахстане, когда при участии государства собрались доминирующие игроки. При поддержке государства решили, что если тариф отличается в два раза от базового в условиях, например, нехватки автомобилей, то всё, что сверх базового тарифа, агрегатор не получает себе, это идет в виде бонусов водителям», — сказал Герасименко в эфире ОТВ.

Вместе с этим эксперт выступил против проведения дополнительных экзаменов по знанию города для таксистов. Он подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на выходе перевозчиков из «тени» и не накладывать на них избыточные функции. По его словам, ограничения на работу мигрантов в такси приведет к нехватке водителей и неизбежному повышению цен.

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Побороть вечное завышение цен на поездки в такси возможно через утверждение базового тарифа, достигаемая сумма выше которого будет автоматически перечисляться водителям в виде бонуса. С таким мнением выступил член ассоциации региональных перевозчиков РФ, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Владимир Герасименко. «Хороший есть опыт в Казахстане, когда при участии государства собрались доминирующие игроки. При поддержке государства решили, что если тариф отличается в два раза от базового в условиях, например, нехватки автомобилей, то всё, что сверх базового тарифа, агрегатор не получает себе, это идет в виде бонусов водителям», — сказал Герасименко в эфире ОТВ. Вместе с этим эксперт выступил против проведения дополнительных экзаменов по знанию города для таксистов. Он подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на выходе перевозчиков из «тени» и не накладывать на них избыточные функции. По его словам, ограничения на работу мигрантов в такси приведет к нехватке водителей и неизбежному повышению цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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