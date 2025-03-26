В Екатеринбурге нашли способ борьбы с высокими ценами на такси

Побороть вечное завышение цен на поездки в такси возможно через утверждение базового тарифа, достигаемая сумма выше которого будет автоматически перечисляться водителям в виде бонуса. С таким мнением выступил член ассоциации региональных перевозчиков РФ, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Владимир Герасименко.
«Хороший есть опыт в Казахстане, когда при участии государства собрались доминирующие игроки. При поддержке государства решили, что если тариф отличается в два раза от базового в условиях, например, нехватки автомобилей, то всё, что сверх базового тарифа, агрегатор не получает себе, это идет в виде бонусов водителям», — сказал Герасименко в эфире ОТВ.
Вместе с этим эксперт выступил против проведения дополнительных экзаменов по знанию города для таксистов. Он подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на выходе перевозчиков из «тени» и не накладывать на них избыточные функции. По его словам, ограничения на работу мигрантов в такси приведет к нехватке водителей и неизбежному повышению цен.
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