Депутаты переводят подростков из школ в училища: как изменится поступление в 10-11 классы

Совет Федерации поддержал законопроект о проведении эксперимента по доступности среднего профессионального образования. Он затронет три региона России: Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Закон должен облегчить поступление школьников в колледжи и профессиональные училища — и вместе с тем, вводит особые правила приема в 10-11 классы. На данный момент он прошел два чтения в Госдуме.
Сенатор Андрей Клишас выступил с критикой нового законопроекта, регулирующего поступление школьников в 10-й класс. По его мнению, данный проект представляет собой недопустимый эксперимент над детьми. О своих опасениях он сообщил в официальном telegram-канале.
«Считаю, что ставить эксперименты над детьми нельзя. В чем смысл такого эксперимента? Отменить действие статьи 43 Конституции России в трех субъектах?» — написал Клишас. Парламентарий выразил серьезную озабоченность по поводу возможных конституционных нарушений, которые может повлечь этот законопроект. Подробнее о новом законе и реакции депутатов на него — в материале URA.RU.
Новые правила поступления в 10-11 классы
Госдума 18 марта одобрила новый закон «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования». Новация касается правил поступления в старше классы общеобразовательных школ. Согласно принятому закону, прием учащихся в 10-е и 11-е классы будет осуществляться на основе индивидуального отбора, который зависит от результатов государственной итоговой аттестации после окончания девятого класса.
Критерии этого отбора, включая установление минимально необходимых баллов для поступления, должны быть определены исполнительным органом власти каждого субъекта РФ. Таким образом, регионы получат право самостоятельно регулировать процесс приема в старшие классы. Сейчас это находится в зоне ответственности Министерства просвещения России.
Для тех учащихся, которые не смогут набрать необходимое минимальное количество баллов, предусмотрено преимущественное право на поступление в средние специальные учебные заведения (ССУЗы): колледжи и профессиональные училища. «Целью реализации такого совершенствования является существенное расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования», — говорится в пояснительной записке к документу.
Новые правила проведения ОГЭ
Согласно законопроекту, школьникам, желающим поступить в техникумы и колледжи в регионах, участвующих в эксперименте, будет достаточно сдать ОГЭ только по русскому языку и математике вместо обычных четырех предметов. В то же время, те школьники, которые планируют продолжить обучение в 10 классе, будут сдавать экзамены по старым правилам.
«У нас есть определенная потребность специалистов трудовых профессий, и есть молодые ребята, желающие после 9 класса идти получать среднее профессиональное образование. Было принято решение предоставить им на такую возможность и сократить количество экзаменов», — пояснил в разговоре с URA.RU один из авторов законопроекта председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Те школьники, которые не наберут минимальных баллов, необходимых для перехода в старшие классы, получат преимущественное право приема в ССУЗы. При этом регионы также смогут определять специальности и профессии, набор на которые будет осуществляться вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, что это поможет школьникам получить специальность в своем регионе и остаться работать там же. «Мы возьмем девятиклассника за руку и отведем его в СПО. В то, которое он выбрал сам, конечно», — уточнила депутат.
Новация вступит в силу с момента принятия закона — то есть уже в марте-апреле 2025 года. Эксперимент продлится до конца года. Итоги должны быть представлены не позднее 10 декабря 2025 года, говорится в законопроекте.
В эксперименте примут участие Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Нилов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что первоначальный список был значительно шире. По данным системы законодательной деятельности, в него входили Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ростовская область и республика Северная Осетия — Алания. По словам Нилова, после анализа регионов и оценки их возможностей на совещании было решено ограничиться тремя субъектами для проведения эксперимента. «Эти регионы готовы, несут полную ответственность. И мы сможем понаблюдать и сделать выводы, как работает этот эксперимент», — заявил председатель комитета.
Правительство поддержало новый законопроект, но с условием доработки. В отзыве подчеркнуто, что новые нормы не должны нарушать Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», гарантирующий обязательность среднего общего образования до 18 лет. «Ограничение прав обучающихся или снижение уровня гарантий недопустимы», — говорится в документе.
Правительство также выдвинуло ряд замечаний для доработки законопроекта:
- Добавить механизмы продолжения образования для школьников, не набравших нужных баллов по ОГЭ или не прошедших вступительные испытания на программы среднего профессионального образования.
- Уточнить правила приема в колледжи по специальностям, где предусмотрены дополнительные испытания.
- Разграничить полномочия регионов и федеральных органов в управлении ГИА и приемом в школы и колледжи.
Как новый закон повлияет на поступление в 10-11 классы
Сенатор России Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил, что новый законопроект вызывает вопросы относительно его соответствия Конституции РФ. В частности, статья 43 гарантирует право каждого человека на образование обеспечивается доступность и бесплатность дошкольного, начального и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учебных заведениях. Клишас напомнил, что Конституцией конкурсный отбор как способ поступления предусмотрен только для высшего образования. Для среднего общего образования (то есть 10-11 классов) такие ограничения отсутствуют.
Сенатор также приводит постановление Конституционного суда РФ, которое подтверждает соответствие Конституции норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Они разрешают индивидуальный отбор для программ среднего образования с углубленным изучением предметов, но при условии сохранения возможности продолжить обучение по стандартным программам. «Позиция Конституционного Суда РФ предельно ясна: ребенок, не прошедший индивидуальный отбор, не может быть лишен права продолжить обучение по образовательным программам среднего общего образования. В то же время предлагаемое регулирование (новый законопроект, прим. ред.) таких гарантий не содержит», — подчеркнул Клишас в своем telegram-канале.
Это может привести к нарушению конституционного принципа равенства, считает сенатор. Например, при переезде семьи ребенок может оказаться в невыгодном положении по сравнению с другими учащимися, если он получил основное общее образование в регионе, где не действует такой эксперимент.
Любые новые регуляции не должны ограничивать доступ к среднему общему образованию в стремлении повысить привлекательность других уровней образования, считает Клишас. Для этого следует применять другие конституционные механизмы, направленные на стимулирование учащихся к выбору программ среднего профессионального образования.
Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный в ходе рассмотрения законопроекта также высказался о нем критически. «Эксперименты надо проводить на кошках, а не на детях. Будут десятки тысяч детей, которые не смогут попасть в десятый класс», — подчеркнул он. По мнению Куринного, нововведение рискует оставить множество подростков без возможности продолжить школьное образование.
«Никто не говорит про завышенные баллы [для поступления в 10-ый класс]. У нас должна быть возможность реализовать свое право и поступить. Но те, что не хотят идти в 10-й класс, хотят пойти в СПО — такая возможность должна быть дана. В том числе убрать излишнее тестирование», — пояснил в разговоре с URA.RU Ярослав Нилов.
Депутат Яна Лантратова в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении сослалась на советский опыт. «Не все шли в 9-10 классы, многие выбирали ПТУ или техникумы, получая стипендию и профессию. Это давало выбор: либо работа, либо вуз для тех, кто уверен в своих силах», — пояснила она. По ее мнению, регионы давно ждали подобной инициативы — запросы на участие в эксперименте поступали в Комитет по просвещению неоднократно.
Вопросы к положениям законопроекта также возникли у Минпросвещения, сообщает «Коммерсант». По словам источника издания, в ведомстве опасаются, что у школьников пропадет мотивация учить что-то кроме русского языка и математики.
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилов отметил, что данный законопроект — реакция на ситуацию на рынке труда. «С одной стороны, у нас перенасыщен рынок специалистами, подготовленными с высшим образованием. Но они абсолютно не востребованы на рынке: социологи, политологи, экономисты, юристы и так далее. Сегодня у нас не хватает специалистов трудовых профессий, и мы вынуждены приглашать иностранных граждан. Поэтому нам надо стимулировать, повышать престиж трудовых профессий, заниматься профориентацией, что мы, в принципе, и делаем», — подчеркнул он.
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