Медведев дал поручение по защите России от дронов ВСУ

В России нужно развернуть комплексы ПВО, которые основаны на новых физических принципах. Это, по заявлению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, защитит регионы от дронов ВСУ.
«Необходима защита от дронов ВСУ развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе основанные на новых физических принципах», — цитирует ТАСС Медведева. По его словам, Киев максимально активно бьет по объектам гражданской инфраструктуры России. При этом идут переговоры по миру, добавил Медведев. Сегодня он посетил с рабочим визитом Центральный федеральный округ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.