Медведев дал поручение по защите России от дронов ВСУ

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ВСУ активно бьют по инфрастуктуре РФ, заметил Дмитрий Медведев
ВСУ активно бьют по инфрастуктуре РФ, заметил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России нужно развернуть комплексы ПВО, которые основаны на новых физических принципах. Это, по заявлению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, защитит регионы от дронов ВСУ. 

«Необходима защита от дронов ВСУ развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе основанные на новых физических принципах», — цитирует ТАСС Медведева. По его словам, Киев максимально активно бьет по объектам гражданской инфраструктуры России. При этом идут переговоры по миру, добавил Медведев. Сегодня он посетил с рабочим визитом Центральный федеральный округ.

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В России нужно развернуть комплексы ПВО, которые основаны на новых физических принципах. Это, по заявлению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, защитит регионы от дронов ВСУ.  «Необходима защита от дронов ВСУ развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе основанные на новых физических принципах», — цитирует ТАСС Медведева. По его словам, Киев максимально активно бьет по объектам гражданской инфраструктуры России. При этом идут переговоры по миру, добавил Медведев. Сегодня он посетил с рабочим визитом Центральный федеральный округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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