Полянский: Москва готова к военному разрешению конфликта на Украине

Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия заявила о готовности к военному разрешению ситуации на Украине, однако подчеркивает предпочтение мирным и дипломатическим путям. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине, но предпочитает мир и дипломатию», — заявил Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Слова политика передает ТАСС.
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