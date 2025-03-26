Полянский: Москва готова к военному разрешению конфликта на Украине

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Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине
Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия заявила о готовности к военному разрешению ситуации на Украине, однако подчеркивает предпочтение мирным и дипломатическим путям. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине, но предпочитает мир и дипломатию», — заявил Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Слова политика передает ТАСС.

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Россия заявила о готовности к военному разрешению ситуации на Украине, однако подчеркивает предпочтение мирным и дипломатическим путям. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Россия готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине, но предпочитает мир и дипломатию», — заявил Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Слова политика передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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