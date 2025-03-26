Захарова показала смысл СВО в 20-секундом видео из Курской области

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Захарова опубликовала видео, показывающее смысл спецоперации
Захарова опубликовала видео, показывающее смысл спецоперации Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала главную цель специальной военной операции на Украине на примере короткого видеоролика из Курской области. По ее словам, этот материал ясно иллюстрирует задачи, поставленные перед СВО.

«Если бы мне надо было уместить задачи СВО в несколько секунд видеокадров, я бы выбрала эти», — подчеркнула Захарова. Заявление и видео опубликованы в telegram-канале политика.

На кадрах зафиксирован поврежденный крест под Курском. Российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале предположил, что кто-то пытался его искривить, используя бронетехнику. Однако это им не удалось. После освобождения территорий Курской области, первым действием солдат ВС РФ стало восстановление погнутого креста. «Тот, кто видел эти кадры, размышлял над ними, знает все и о предпосылках войны, и о ее ходе, и о залоге победы в ней. Все в этих 26 секундах», — отметил Соловьев.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала главную цель специальной военной операции на Украине на примере короткого видеоролика из Курской области. По ее словам, этот материал ясно иллюстрирует задачи, поставленные перед СВО. «Если бы мне надо было уместить задачи СВО в несколько секунд видеокадров, я бы выбрала эти», — подчеркнула Захарова. Заявление и видео опубликованы в telegram-канале политика. На кадрах зафиксирован поврежденный крест под Курском. Российский журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале предположил, что кто-то пытался его искривить, используя бронетехнику. Однако это им не удалось. После освобождения территорий Курской области, первым действием солдат ВС РФ стало восстановление погнутого креста. «Тот, кто видел эти кадры, размышлял над ними, знает все и о предпосылках войны, и о ее ходе, и о залоге победы в ней. Все в этих 26 секундах», — отметил Соловьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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