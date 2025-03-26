Гаишник в Москве отказался от взятки в сотни тысяч рублей

В Москве был найден самый честный сотрудник ГИБДД, который отказался взять большую взятку от водителя, использовавшего фейковую мигалку на своем Mercedes. Им оказался командир 2 ОСБ ГИБДД, полковник Сергей Кобозев.
«Кобозев заявил, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Он на деле подтвердил свои слова», — сообщет telegram-канал Shot.
Полковник Кобозев известен своей принципиальной позицией и честным подходом к выполнению служебных обязанностей. Отмечается, что сумма предлагаемой ему взятки составила 665 тысяч рублей, что в несколько раз больше его зарплаты.
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