26 марта 2025

Гаишник в Москве отказался от взятки в сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский гаишник не принял крупную взятку
Московский гаишник не принял крупную взятку Фото:

В Москве был найден самый честный сотрудник ГИБДД, который отказался взять большую взятку от водителя, использовавшего фейковую мигалку на своем Mercedes. Им оказался командир 2 ОСБ ГИБДД, полковник Сергей Кобозев.

«Кобозев заявил, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Он на деле подтвердил свои слова», — сообщет telegram-канал Shot.

Полковник Кобозев известен своей принципиальной позицией и честным подходом к выполнению служебных обязанностей. Отмечается, что сумма предлагаемой ему взятки составила 665 тысяч рублей, что в несколько раз больше его зарплаты. 

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В Москве был найден самый честный сотрудник ГИБДД, который отказался взять большую взятку от водителя, использовавшего фейковую мигалку на своем Mercedes. Им оказался командир 2 ОСБ ГИБДД, полковник Сергей Кобозев. «Кобозев заявил, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Он на деле подтвердил свои слова», — сообщет telegram-канал Shot. Полковник Кобозев известен своей принципиальной позицией и честным подходом к выполнению служебных обязанностей. Отмечается, что сумма предлагаемой ему взятки составила 665 тысяч рублей, что в несколько раз больше его зарплаты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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