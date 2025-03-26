26 марта 2025

Топ-менеджера компании правительства ЯНАО задержали по подозрению в коррупции. Инсайд

ФСБ задержала гендиректора АО «Ямалавтодор» по подозрению в получении взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде задержали гендиректора АО «Ямалавтодор»
В Салехарде задержали гендиректора АО «Ямалавтодор» Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде 26 марта ФСБ, СОБР и СКР провели совместную операцию по задержанию гендиректора АО «Ямалавтодор» (подведомственная структура окружного департамента транспорта) Давида Сарашвили. По данным источников URA.RU в политических кругах его подозревают в получении взятки. 

«По предварительным данным, Давид Сарашвили задержан утром 26 марта. Его обвиняют в получении взятки», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По его информации, деньги были получены до занятия должности гендиректора в 2023 году.

За подтверждением корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР. В ведомстве от комментариев воздержались. В пресс-службе окружного правительства обещали уточнить информацию.

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В Салехарде 26 марта ФСБ, СОБР и СКР провели совместную операцию по задержанию гендиректора АО «Ямалавтодор» (подведомственная структура окружного департамента транспорта) Давида Сарашвили. По данным источников URA.RU в политических кругах его подозревают в получении взятки.  «По предварительным данным, Давид Сарашвили задержан утром 26 марта. Его обвиняют в получении взятки», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По его информации, деньги были получены до занятия должности гендиректора в 2023 году. За подтверждением корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР. В ведомстве от комментариев воздержались. В пресс-службе окружного правительства обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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