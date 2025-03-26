В Салехарде 26 марта ФСБ, СОБР и СКР провели совместную операцию по задержанию гендиректора АО «Ямалавтодор» (подведомственная структура окружного департамента транспорта) Давида Сарашвили. По данным источников URA.RU в политических кругах его подозревают в получении взятки.
«По предварительным данным, Давид Сарашвили задержан утром 26 марта. Его обвиняют в получении взятки», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По его информации, деньги были получены до занятия должности гендиректора в 2023 году.
За подтверждением корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР. В ведомстве от комментариев воздержались. В пресс-службе окружного правительства обещали уточнить информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!