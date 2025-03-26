26 марта 2025

Паслер попросил у Путина время на погружение в дела Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, паслер денис
Денис Паслер согласился возглавить Свердловскую область Фото:

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер попросил у президента РФ Владимира Путина пару месяцев на погружение в дела. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того, что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]», — сказал Паслер.

С 2019 года он возглавлял Оренбургскую область. Паслер родом из Североуральска, в политику он пришел в 2008-м, став депутатом свердловской Палаты представителей. В 2012 году Паслера назначили председателем регионального кабмина. В статусе премьера он проработал четыре года. Осенью 2016-го губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас и меняет Паслер, ликвидировал его должность.

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Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер попросил у президента РФ Владимира Путина пару месяцев на погружение в дела. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля. «Если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того, что я восемь лет там уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]», — сказал Паслер. С 2019 года он возглавлял Оренбургскую область. Паслер родом из Североуральска, в политику он пришел в 2008-м, став депутатом свердловской Палаты представителей. В 2012 году Паслера назначили председателем регионального кабмина. В статусе премьера он проработал четыре года. Осенью 2016-го губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас и меняет Паслер, ликвидировал его должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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