Путин принял отставку Куйвашева с поста свердловского главы и назначил Паслера

27 марта 2025 в 00:50 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и Евгений Куйвашев работали вместе (фото от 2016 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Соответствующий указ размещен на сайте. Этим же документом оформляется назначение врио губернатора Дениса Паслера. «Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — говорится в указе. Куйвашеву 54 года. Пост губернатора Свердловской области Куйвашев занял в 2012-м, затем дважды переизбирался. До этого он меньше года был полномочным представителем президента РФ в УрФО, еще раньше руководил сначала Тобольском, потом Тюменью, работал в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. Все последние годы слухи об отставке Куйвашева возникали стабильно раз в несколько месяцев. Мощная информационная волна была, например, весной 2024-го, когда формировался новый состав федерального правительства (губернатору прочили повышение в Москву). Куйвашев, комментируя их, заявлял URA.RU, что планирует доработать до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. В последний раз вероятная отставка главы региона обсуждалась в феврале и в марте, за несколько дней до официального решения. Паслер согласился возглавить Свердловскую область на встрече с Путиным 26 марта. В 2012—2016 годах он был председателем регионального кабмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Соответствующий указ размещен на сайте. Этим же документом оформляется назначение врио губернатора Дениса Паслера. «Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию. Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — говорится в указе. Куйвашеву 54 года. Пост губернатора Свердловской области Куйвашев занял в 2012-м, затем дважды переизбирался. До этого он меньше года был полномочным представителем президента РФ в УрФО, еще раньше руководил сначала Тобольском, потом Тюменью, работал в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. Все последние годы слухи об отставке Куйвашева возникали стабильно раз в несколько месяцев. Мощная информационная волна была, например, весной 2024-го, когда формировался новый состав федерального правительства (губернатору прочили повышение в Москву). Куйвашев, комментируя их, заявлял URA.RU, что планирует доработать до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. В последний раз вероятная отставка главы региона обсуждалась в феврале и в марте, за несколько дней до официального решения. Паслер согласился возглавить Свердловскую область на встрече с Путиным 26 марта. В 2012—2016 годах он был председателем регионального кабмина.