26 марта 2025

Военные США потерялись в Литве и утопили автомобиль

В Литве под водой нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США
© Служба новостей «URA.RU»
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Американские военные вместе с техникой пропали после учений
Американские военные вместе с техникой пропали после учений Фото:

Машину, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, обнаружили под водой. Об этом заявило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.

«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США. Пропавших солдат продолжают искать.

Ранее сообщалось о пропаже в литовском городе Пабраде после военных учений четверых американских военнослужащих. Вместе с ними исчезли автомобиль и гусеничное транспортное средство, писал «Царьград»

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Машину, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, обнаружили под водой. Об этом заявило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости. «Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США. Пропавших солдат продолжают искать. Ранее сообщалось о пропаже в литовском городе Пабраде после военных учений четверых американских военнослужащих. Вместе с ними исчезли автомобиль и гусеничное транспортное средство, писал «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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