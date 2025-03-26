«Не могли дозвониться»: новый губернатор Паслер тайно съездил в Свердловскую область до назначения

Примерно за две недели до назначения врио губернатора Свердловской области Денис Паслер — на тот момент глава Оренбуржья — посещал регион. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте.
«Денис Владимирович на несколько дней пропал: до него никто не мог дозвониться. Потом выяснилось, что он был в Свердловской области. Говорят, якобы ездил к семье в [родной] Североуральск. Возможно, у него были еще какие-то [неформальные] встречи [на Среднем Урале]», — поделился источник.
Президент РФ Владимир Путин сменил власть в Свердловской области 26 марта, вернув Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов» — в регион, где он вырос и делал первые шаги в политике и бизнесе. В 2012—2016 годах Паслер возглавлял свердловское правительство. Как ранее сообщало URA.RU, нового губернатора ждут в Екатеринбурге 28 марта.
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