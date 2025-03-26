Политика Власть «Не могли дозвониться»: новый губернатор Паслер тайно съездил в Свердловскую область до назначения Денис Паслер ездил в Свердловскую область за пару недель до президентского указа 27 марта 2025 в 06:16 Размер текста - 17 + Для Дениса Паслера Свердловская область — родная Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Примерно за две недели до назначения врио губернатора Свердловской области Денис Паслер — на тот момент глава Оренбуржья — посещал регион. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Денис Владимирович на несколько дней пропал: до него никто не мог дозвониться. Потом выяснилось, что он был в Свердловской области. Говорят, якобы ездил к семье в [родной] Североуральск. Возможно, у него были еще какие-то [неформальные] встречи [на Среднем Урале]», — поделился источник. Президент РФ Владимир Путин сменил власть в Свердловской области 26 марта, вернув Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов» — в регион, где он вырос и делал первые шаги в политике и бизнесе. В 2012—2016 годах Паслер возглавлял свердловское правительство. Как ранее сообщало URA.RU, нового губернатора ждут в Екатеринбурге 28 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Примерно за две недели до назначения врио губернатора Свердловской области Денис Паслер — на тот момент глава Оренбуржья — посещал регион. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «Денис Владимирович на несколько дней пропал: до него никто не мог дозвониться. Потом выяснилось, что он был в Свердловской области. Говорят, якобы ездил к семье в [родной] Североуральск. Возможно, у него были еще какие-то [неформальные] встречи [на Среднем Урале]», — поделился источник. Президент РФ Владимир Путин сменил власть в Свердловской области 26 марта, вернув Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов» — в регион, где он вырос и делал первые шаги в политике и бизнесе. В 2012—2016 годах Паслер возглавлял свердловское правительство. Как ранее сообщало URA.RU, нового губернатора ждут в Екатеринбурге 28 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям