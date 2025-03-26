Политика Власть Когда новый губернатор Паслер приедет в Екатеринбург: дата Врио губернатора Дениса Паслера ждут в Свердловской области 28 марта 27 марта 2025 в 02:25 Размер текста - 17 + Денис Паслер попросил у президента пару месяцев на раскачку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибудет в Свердловскую область 28 марта. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Указ о назначении Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», с 2019-го руководившего Оренбуржьем, — президент РФ Владимир Путин подписал вечером 26 марта, после встречи с Паслером в Кремле. Паслер родом из Североуральска, построил успешную карьеру в бизнесе, в 2008 году пришел в политику, став областным депутатом. В 2012-м губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас меняет Паслер, назначил его премьер-министром, в этой должности Паслер проработал до осени 2016-го, после вернулся в коммерческие структуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибудет в Свердловскую область 28 марта. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Указ о назначении Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», с 2019-го руководившего Оренбуржьем, — президент РФ Владимир Путин подписал вечером 26 марта, после встречи с Паслером в Кремле. Паслер родом из Североуральска, построил успешную карьеру в бизнесе, в 2008 году пришел в политику, став областным депутатом. В 2012-м губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас меняет Паслер, назначил его премьер-министром, в этой должности Паслер проработал до осени 2016-го, после вернулся в коммерческие структуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям