26 марта 2025

Когда новый губернатор Паслер приедет в Екатеринбург: дата

Врио губернатора Дениса Паслера ждут в Свердловской области 28 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, паслер денис
Денис Паслер попросил у президента пару месяцев на раскачку Фото:
новость из сюжета
Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибудет в Свердловскую область 28 марта. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

Указ о назначении Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», с 2019-го руководившего Оренбуржьем, — президент РФ Владимир Путин подписал вечером 26 марта, после встречи с Паслером в Кремле.

Паслер родом из Североуральска, построил успешную карьеру в бизнесе, в 2008 году пришел в политику, став областным депутатом. В 2012-м губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас меняет Паслер, назначил его премьер-министром, в этой должности Паслер проработал до осени 2016-го, после вернулся в коммерческие структуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибудет в Свердловскую область 28 марта. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Указ о назначении Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», с 2019-го руководившего Оренбуржьем, — президент РФ Владимир Путин подписал вечером 26 марта, после встречи с Паслером в Кремле. Паслер родом из Североуральска, построил успешную карьеру в бизнесе, в 2008 году пришел в политику, став областным депутатом. В 2012-м губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас меняет Паслер, назначил его премьер-министром, в этой должности Паслер проработал до осени 2016-го, после вернулся в коммерческие структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...