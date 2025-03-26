Когда новый губернатор Паслер приедет в Екатеринбург: дата

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибудет в Свердловскую область 28 марта. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
Указ о назначении Паслера — выпускника кремлевской «школы губернаторов», с 2019-го руководившего Оренбуржьем, — президент РФ Владимир Путин подписал вечером 26 марта, после встречи с Паслером в Кремле.
Паслер родом из Североуральска, построил успешную карьеру в бизнесе, в 2008 году пришел в политику, став областным депутатом. В 2012-м губернатор Евгений Куйвашев, которого сейчас меняет Паслер, назначил его премьер-министром, в этой должности Паслер проработал до осени 2016-го, после вернулся в коммерческие структуры.
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