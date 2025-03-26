В Пермском крае вводят новую льготу для детей из многодетных семей

Муниципалитеты Пермского края начали вводить льготы по земельному налогу для детей из многодетных семей. Инициатива основана на рекомендациях федерального уровня и дает право местным органам самоуправления вводить такие льготы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Налоговые льготы на земельный налог на федеральном уровне действительно предусмотрены только для родителей. Рекомендовал главам рассмотреть возможность ввести льготу для детей из многодетных семей на своих территориях», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Согласно новым правилам, льгота по земельному налогу может быть предоставлена детям из многодетных семей до достижения ими 18 лет, а также до 23 лет, если они продолжают обучение в очной форме. На данный решение о введении такой льготы приянли Добрянский, Кочевский, Суксунский, Кишертский, Ординский, Березовский, Чердынский, Большесосновский и Сивинский округа.
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