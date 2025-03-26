В Челябинской области намерены развивать телемедицину, чтобы сделать более доступной для пациентов помощь высококвалифицированных специалистов, в том числе федеральных. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.
«Мы нацелены и далее развивать телемедицину с целью сделать медпомощь, оказываемую высококвалифицированными специалистами, в том числе федеральными, доступнее для пациентов. Не каждый специалист может приехать в территорию, поэтому телемедицина — это очень хорошее подспорье», — сообщила Колчинская во время заседания Совета главных врачей, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Слова Колчинской цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
В прошлом году количество телеконсультаций значительно увеличилось, наибольшую долю в них составили онкологические консультации. «Сейчас работаем в направлении дистанционных описаний рентген-снимков, а также проведения дистанционной диагностики, ЭКГ-консультирования», — добавила Колчинская.
Второй тренд развития здравоохранения в Челябинской области направлен на укрепление материально-технической базы хирургических отделений и создание узловых центров специализированной хирургической помощи. Текслер отметил, что это направление имеет особое значение. «Прошу продолжить активную работу и в этом направлении», — добавил губернатор.
Во время заседания Совета главных врачей также затрагивались вопросы внедрения практики наставничества, обновления состава главных внештатных специалистов по всем специальностям и территориям. Также развитие диализной службы в Челябинской области, объединение онкологических центров Челябинска и Магнитогорска.
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