26 марта 2025

В курганских ларьках нашли потенциально опасную шаурму

© Служба новостей «URA.RU»
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У курганских бизнесменов начались проверки из-за документов на шаурму
У курганских бизнесменов начались проверки из-за документов на шаурму Фото:

В Кургане у двух владельцев точек быстрого питания нашли нарушения. Проверка показала, что предприниматели не зарегистрировались в специальной системе и не обеспечили необходимые документы на сырье и готовую продукцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.

«Индивидуальные предприниматели из Кургана, реализующие в отдельно стоящих зданиях шаурму, не зарегистрированы в ФГИС „ВетИС“ компонент „Цербер“. Следовательно, на сырье и готовую продукцию отсутствуют ветеринарные документы», — рассказали URA.RU в ведомстве. 

По словам представителей Россельхознадзора, отсутствие регистрации в системе и ветеринарных документов может причинить вред здоровью и жизни граждан. На основании нарушений, специалисты решили объявить предостережения владельцам фастфуда. В случае неустранения проблем, у курганских бизнесменов могут изъять из оборота продукцию, оставшуюся в наличии.

В Кургане это не первый случай, когда предприниматели в сфере общественного питания сталкиваются с проблемами из-за несоблюдения ветеринарных и регистрационных требований. Ранее владелец павильона «Шаурма два индейца» также получил предостережение от Россельхознадзора за отсутствие необходимых документов на сырье и нежелание регистрироваться во ФГИС «ВетИС».

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В Кургане у двух владельцев точек быстрого питания нашли нарушения. Проверка показала, что предприниматели не зарегистрировались в специальной системе и не обеспечили необходимые документы на сырье и готовую продукцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора. «Индивидуальные предприниматели из Кургана, реализующие в отдельно стоящих зданиях шаурму, не зарегистрированы в ФГИС „ВетИС“ компонент „Цербер“. Следовательно, на сырье и готовую продукцию отсутствуют ветеринарные документы», — рассказали URA.RU в ведомстве.  По словам представителей Россельхознадзора, отсутствие регистрации в системе и ветеринарных документов может причинить вред здоровью и жизни граждан. На основании нарушений, специалисты решили объявить предостережения владельцам фастфуда. В случае неустранения проблем, у курганских бизнесменов могут изъять из оборота продукцию, оставшуюся в наличии. В Кургане это не первый случай, когда предприниматели в сфере общественного питания сталкиваются с проблемами из-за несоблюдения ветеринарных и регистрационных требований. Ранее владелец павильона «Шаурма два индейца» также получил предостережение от Россельхознадзора за отсутствие необходимых документов на сырье и нежелание регистрироваться во ФГИС «ВетИС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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