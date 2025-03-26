В курганских ларьках нашли потенциально опасную шаурму

В Кургане у двух владельцев точек быстрого питания нашли нарушения. Проверка показала, что предприниматели не зарегистрировались в специальной системе и не обеспечили необходимые документы на сырье и готовую продукцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.
«Индивидуальные предприниматели из Кургана, реализующие в отдельно стоящих зданиях шаурму, не зарегистрированы в ФГИС „ВетИС“ компонент „Цербер“. Следовательно, на сырье и готовую продукцию отсутствуют ветеринарные документы», — рассказали URA.RU в ведомстве.
По словам представителей Россельхознадзора, отсутствие регистрации в системе и ветеринарных документов может причинить вред здоровью и жизни граждан. На основании нарушений, специалисты решили объявить предостережения владельцам фастфуда. В случае неустранения проблем, у курганских бизнесменов могут изъять из оборота продукцию, оставшуюся в наличии.
В Кургане это не первый случай, когда предприниматели в сфере общественного питания сталкиваются с проблемами из-за несоблюдения ветеринарных и регистрационных требований. Ранее владелец павильона «Шаурма два индейца» также получил предостережение от Россельхознадзора за отсутствие необходимых документов на сырье и нежелание регистрироваться во ФГИС «ВетИС».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».