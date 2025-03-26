26 марта 2025

В Пермском крае закрыли опасное кафе из-за антисанитарии

ГУ ФССП: в Пермском крае опечатано кафе из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение опечатали на 40 суток
Заведение опечатали на 40 суток Фото:

Судебные приставы приостановили работу кафе «Звездное» в Верещагино Пермского края по решению суда. Проверка краевого Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения. 

«Например, перемешивались встречные потоки сырья, отсутствовал контроль безопасности продукции, посуда и инвентарь не соответствовали нормам, отделка помещений не позволяла проводить качественную уборку», — сообщает ГУ ФССП по Пермском краю на официальном сайте. 

Суд расценил эти нарушения как угрозу здоровью посетителей и вынес решение о 40-дневном закрытии заведения. Приставы опечатали двери кафе и предупредили владельца об административной ответственности за несоблюдение предписаний. В течение всего срока будут проводиться проверки.

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Судебные приставы приостановили работу кафе «Звездное» в Верещагино Пермского края по решению суда. Проверка краевого Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения.  «Например, перемешивались встречные потоки сырья, отсутствовал контроль безопасности продукции, посуда и инвентарь не соответствовали нормам, отделка помещений не позволяла проводить качественную уборку», — сообщает ГУ ФССП по Пермском краю на официальном сайте.  Суд расценил эти нарушения как угрозу здоровью посетителей и вынес решение о 40-дневном закрытии заведения. Приставы опечатали двери кафе и предупредили владельца об административной ответственности за несоблюдение предписаний. В течение всего срока будут проводиться проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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