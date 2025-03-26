В Пермском крае закрыли опасное кафе из-за антисанитарии

Судебные приставы приостановили работу кафе «Звездное» в Верещагино Пермского края по решению суда. Проверка краевого Роспотребнадзора выявила там грубые нарушения.
«Например, перемешивались встречные потоки сырья, отсутствовал контроль безопасности продукции, посуда и инвентарь не соответствовали нормам, отделка помещений не позволяла проводить качественную уборку», — сообщает ГУ ФССП по Пермском краю на официальном сайте.
Суд расценил эти нарушения как угрозу здоровью посетителей и вынес решение о 40-дневном закрытии заведения. Приставы опечатали двери кафе и предупредили владельца об административной ответственности за несоблюдение предписаний. В течение всего срока будут проводиться проверки.
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