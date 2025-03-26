26 марта 2025

В главной вотчине УГМК меняется мэр

Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка первого камня трамвайного депо линии Верхняя Пышма - Екатеринбург. Екатеринбург , соломин иван
Иван Соломин руководил Верхней Пышмой более семи лет Фото:

Мэр Верхней Пышмы, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической клмпании (УГМК), Иван Соломин уходит в отставку. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

«Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы», — написал депутат.

Соломин стал мэром Верхней Пышмы в 2017 году. Сам он родом из Серова, работал на местном металлургическом заводе. В 2010-м начал работу в Управлении капитального строительства «Уралэлектромеди», а в 2012-м был назначен директором по строительству и реконструкции. Награжден Почетным знаком отличия «За заслуги перед УГМК» III степени.

В 2015 году Соломин стал первым замглавы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории, а спустя пару лет уже возглавил город. Сейчас, по данным URA.RU, бывший мэр будет трудоустроен в структуру холдинга.

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Мэр Верхней Пышмы, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической клмпании (УГМК), Иван Соломин уходит в отставку. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. «Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы», — написал депутат. Соломин стал мэром Верхней Пышмы в 2017 году. Сам он родом из Серова, работал на местном металлургическом заводе. В 2010-м начал работу в Управлении капитального строительства «Уралэлектромеди», а в 2012-м был назначен директором по строительству и реконструкции. Награжден Почетным знаком отличия «За заслуги перед УГМК» III степени. В 2015 году Соломин стал первым замглавы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории, а спустя пару лет уже возглавил город. Сейчас, по данным URA.RU, бывший мэр будет трудоустроен в структуру холдинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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