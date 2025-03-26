Политика В главной вотчине УГМК меняется мэр Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин уходит в отставку 27 марта 2025 в 10:38 Размер текста - 17 + Иван Соломин руководил Верхней Пышмой более семи лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Верхней Пышмы, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической клмпании (УГМК), Иван Соломин уходит в отставку. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. «Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы», — написал депутат. Соломин стал мэром Верхней Пышмы в 2017 году. Сам он родом из Серова, работал на местном металлургическом заводе. В 2010-м начал работу в Управлении капитального строительства «Уралэлектромеди», а в 2012-м был назначен директором по строительству и реконструкции. Награжден Почетным знаком отличия «За заслуги перед УГМК» III степени. В 2015 году Соломин стал первым замглавы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории, а спустя пару лет уже возглавил город. Сейчас, по данным URA.RU, бывший мэр будет трудоустроен в структуру холдинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэр Верхней Пышмы, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической клмпании (УГМК), Иван Соломин уходит в отставку. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. «Есть интересные тенденции и в моем округе. Сменится не только губернатор Свердловской области, но и глава Верхней Пышмы», — написал депутат. Соломин стал мэром Верхней Пышмы в 2017 году. Сам он родом из Серова, работал на местном металлургическом заводе. В 2010-м начал работу в Управлении капитального строительства «Уралэлектромеди», а в 2012-м был назначен директором по строительству и реконструкции. Награжден Почетным знаком отличия «За заслуги перед УГМК» III степени. В 2015 году Соломин стал первым замглавы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории, а спустя пару лет уже возглавил город. Сейчас, по данным URA.RU, бывший мэр будет трудоустроен в структуру холдинга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям