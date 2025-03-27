Зеленский пришел на французское телевидение, чтобы пожаловаться на Уиткоффа

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, указав на то, что они мешают усилиям Киева в борьбе с Россией. Об этом Зеленский сообщил в интервью европейским вещателям.
«Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать», — сказал Зеленский. Его слова передает телеканал France 2.
Украинский лидер также отметил, что ведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, он делает усилия для обмена достоверной разведывательной информацией между странами.
Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в беседе с журналистом Такером Карлсоном отметил, что для достижения полного прекращения огня на территории Украины Россия должна выполнить определенные условия, пишет RT. Он подчеркнул, что решение этого вопроса представляет собой «сложную задачу».
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