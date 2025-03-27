Богомолов VS Ельчанинов: как непримиримые соперники оказались в одной думе Курганской области

27 марта исполняется 31 год с даты первых выборов депутатов Курганской областной думы первого созыва. В тот период, в 1994 году, регион переживал значительные политические изменения. А среди ключевых фигур того времени были Олег Богомолов и Анатолий Ельчанинов. URA.RU собрало историю и попыталось разобраться в противостоянии легендарных политиков.
Первые выборы
В марте 1994 состоялись выборы первого созыва областной думы. Состав формировался путем прямого выбора избирателей. Выбирали созыв на переходных период — всего два года. Эта дума стала ключевой, ведь на нее легла обязанность создать основы государственной власти. Перед депутатами стояла задача, что называется, научить Курганскую область жить заново. Время было тяжелым для всех, ведь регион как и все оставил СССР позади и теперь стал Россией. Нужно придумывать новые законы, новый устав, менять весь стиль жизни и адаптироваться к новым условиям.
В мае 1994 года в областной думе была создана депутатская группа для разработки проекта Устава Курганской области. Предложено было рассмотреть 13 вариантов этого документа. 28 октября 1994 года в средствах массовой информации был опубликован сводный проект Устава. В его подготовке принимали участие не только местные парламентарии и юристы, но и представители Совета Федерации Федерального Собрания России. Чтобы узнать мнение населения о проекте основного закона области, были проведены депутатские слушания. В обсуждении Устава участвовали представители общественности, члены Общественной палаты при главе администрации Курганской области и представители органов местного самоуправления.
Депутатский состав самой первой областной думы считается воистину «звездным». Входили такие знаковые фигуры, как Василий Шишкоедов (позднее был депутатом Госдумы, возглавлял Макушинский район, «Заслуженный работник сельского хозяйства»), Виктор Гречкосей (позднее будет главой Целинного округа, агроном, его сын Сергей в наше время был замдиректора департамента здравоохранения) и Николай Лебедкин (искусствовед, был начальником управления народного образования). Всего в первый созыв облдумы входили 25 человек. Богомолова тогда назначили председателем, а его замом была Светлана Гулькевич (долгое время она возглавляла избирком).
«Нашей отправной точкой была только Конституция России. Несмотря на отсутствие опыта, нам пришлось разрабатывать и формировать нормативно-правовую базу, включая Устав области и различные положения. В этом процессе возникали ошибки и принимались не всегда верные решения, что было неизбежно», — рассказывал Богомолов в книге "На перепутье: как это было". В разговоре с URA.RU первый губернатор подтвердил эту позицию, которая не изменилась.
Особое внимание первых депутатов было направлено на законодательство. Тогда же были сформированы основы социально-экономического и культурного развития Курганской области. Регион тогда признали равноправным субъектом в составе России. Среда законов, разработанных первым созывом думы, были «О гарантиях избирательных прав граждан в Курганской области» и «О выборах депутатов Курганской областной думы».
Противостояние — история конфликта
Среди «звездного» состава областной думы были не только соратники Богомолова, но и его главный оппонент — Анатолий Ельчанинов. Трудно отследить, с чего началось противостояние ключевых фигур. По одной из версий, политики столкнулись еще во время совместной работы в первом созыве областной думы. Тут сказались и амбиции, и разные взгляды на развитие региона, и личные взаимоотношения.
Общественность же узнала про конфликт позднее и с другой стороны. Два политика были буквально на разных берегах: Богомолов стал губернатором в 1996 году, а Ельчанинов — мэром в тот же год. Два руководителя нередко критиковали друг друга не только в каких-то закрытых разговорах, но и на публике. Обсуждения начались из-за того, что власти тогдашнего Кургана выделили деньги для местной телерадиокомпании. Многие усмотрели в этом попытку Ельчанинова развязать информационную войну с Богомоловым и перетянуть общественность на свою сторону. Для компании выделили 14 млн рублей, а это большие деньги на 2003 год.
Уже к 2005 году конфликт, по одной из версий, начал стихать, а сам Ельчанинов пытался сгладить углы. Об этом говорит его вступление в партию «Единая Россия». Такое решение ни чиновники, ни общественность не считали показушным — вступление проходило в секретности и никакой пиар-поддержки тогдашний мэр Кургана не получил. Почему этот шаг посчитали примирительным по отношению к Богомолову? Все просто, региональное отделение партии тогда возглавлял ближайший друг губернатора — Олег Пантелеев. Для самой ЕР Ельчанинов был обоюдоострым мечом. С одной стороны вступление мэра в партию было плюсом, но с другой — если конфликт с Богомоловым продолжится, то разборки станут внутрипартийными. Это явно не было бы положительно для «Единой России».
Апогеем в конфликте стал спор Ельчанинова и Богомолова из-за земли. В 2002 году местный бизнесмен Владимир Баскаль продал площадь на Карла Маркса (тогда улицу красиво называли «курганским Арбатом») другому предпринимателю. Заключили соглашение, землю передали. Однако позже выяснилось, что Баскалю земля реально не принадлежала. Ведь мэр Кургана Ельчанинов выделил ему этот участок уже спустя два года после сделки — в 2004 году. А курганское правительство еще позже разобралось в ситуации (в 2006 году), тогда и нашли проблемы в документах. По рассказам, Богомолов тогда был крайне возмущен, ведь «спекуляции» вскрылись в одно время с указом президента Владимира Путина о пресечении незаконных операций с землей на муниципальном уровне. Официально Ельчанинова никто в правительстве не критиковал, но за закрытыми дверями все претензии были направлены именно в его сторону. О самом бизнесмене Баскале тогда было принято говорить как о приближенном человеке к мэру Ельчанинову. Вот на мэра и посыпалась критика.
«Просто хочется напомнить о распространенной схеме, когда лояльные муниципальным властям бизнесмены вот так продают еще не выделенные участки третьим лицам под какую-либо застройку, а доход от такой „торговли воздухом“ „пилится“ между чиновниками администрации и коммерсантом», — говорили источники.
За что боролись непримиримые главы
Трудно сказать наверняка, почему конфликт вообще начался, но и трудно сказать за что боролись обе стороны. По одной из версий, основная причина была в признании общественности для участия в демократических выборах. На тот момент выборы на оба руководящих поста были прямыми. Каждому хотелось занять наибольшее внимание курганцев и заручиться их поддержкой.
Другие же считают, что конфликт в целом начинался беспочвенно, а за выслугой лет стал просто привычкой двух крупных политиков Курганской области.
«Закрыть спор можно было уже на ранних этапах. Но сказалась задержка в перемирии — негатив копился, пар не выпускался. И так до конца срока Ельчанинова все и продолжалось», — говорят источники URA.RU.
Как это отразилось на городе и области
Совместная работа Богомолова и Ельчанинова в первом созыве областной думы была результативной. Вместе со всем десантом депутатов политики развили Курганскую область и дали старт для новых поколений. Они придумывали законы, меняли жизнь и помогли курганцам перейти от Советского Союза к России. Оказал ли их дальнейший конфликт влияние на область? Политологи считают, что да. Хоть и противостояние было незримым и ощущалось больше на подкорке, у общественности было ощущение негатива и тяжести, когда оба политика стояли рядом. Говорят, что курганцы негласно были вынуждены выбирать, кого они поддерживают.
«Хоть конфликт в своей основе и есть как что-то негативное, у противостояния двух политиков были и плюсы. Это своего рода стимул для Богомолова и Ельчанинова стать лучше, чем его оппонент. Оба политика старались сделать город и область лучше, строили новые объекты, улучшали условия жизни», — говорят осведомители.
Кто и где сейчас
Богомолов и после отставки с поста губернатора оставался влиятельным человеком. После отставки с поста главы региона в 2014 года политик был в составе наблюдательного совета «Россельхозбанка». Вместе с ним были и другие влиятельные люди: тогдашние замминистра финансов Андрей Иванов, председатель правления банка Дмитрий Патрушев (ныне зампред правительства РФ), ректор Финансового университета при правительстве РФ, председатель Совета Михаил Эскиндаров (ныне президент финансового университета), замминистра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев, директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян. Пробыл Богомолов в банке до 2021 года. Не так давно стало известно, что Богомолов место со своими замами написали книгу «На перепутье: как это было». В ней он развеял мифы о прежней власти, рассказал историю Курганской области в самый тяжелый период. Экс-губернатор также дал эксклюзивное интервью URA.RU.
Про Анатолия Ельчанинова практически ничего не слышно. В отставку с поста мэра Кургана он ушел в 2009 году. Мало информации есть о том, чем политик занимался после. Известно, что в 2012-2013 года он был учредителем компании. В 2021 году Курганская городская дума приняла решение наградить почетной грамотой экс-мэра Анатолия Ельчанинова за его вклад в развитие города. Это решение было принято в связи с его 75-летием и в знак признания его заслуг в социально-экономическом развитии Кургана.
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