ВСУ атакуют Россию новыми беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки российских регионов. Украинские солдаты начали применять FP-1, сообщают журналисты.
«ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. <...> именно такие обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг», — сообщает Life.ru. Отмечается, что обломки именно этих БПЛА были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях.
По предварительным данным, использованные в БПЛА комплектующие, произведены за рубежом. В ходе первоначального исследования было установлено, что двигатели произведены в Германии. В вооруженной части аппарата преимущественно используются ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.