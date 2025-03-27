ВСУ атакуют Россию новыми беспилотниками

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Ударные беспилотники ВСУ FP-1 были найдены несколько дней назад в нескольких российских регионах
Ударные беспилотники ВСУ FP-1 были найдены несколько дней назад в нескольких российских регионах Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки российских регионов. Украинские солдаты начали применять  FP-1, сообщают журналисты.

«ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. <...> именно такие обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг», — сообщает Life.ru. Отмечается, что обломки именно этих БПЛА были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. 

По предварительным данным, использованные в БПЛА комплектующие, произведены за рубежом. В ходе первоначального исследования было установлено, что двигатели произведены в Германии. В вооруженной части аппарата преимущественно используются ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки российских регионов. Украинские солдаты начали применять  FP-1, сообщают журналисты. «ВСУ начали применять свой новый ударный беспилотник FP-1. <...> именно такие обломки были найдены после массированных атак на регионы России. Этот БПЛА несёт осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг», — сообщает Life.ru. Отмечается, что обломки именно этих БПЛА были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях.  По предварительным данным, использованные в БПЛА комплектующие, произведены за рубежом. В ходе первоначального исследования было установлено, что двигатели произведены в Германии. В вооруженной части аппарата преимущественно используются ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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