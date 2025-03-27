ЛДПР предложила сделать кино для детей бесплатным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЛДПР выдвинула предложение сделать доступ к кино бесплатным для детей
ЛДПР выдвинула предложение сделать доступ к кино бесплатным для детей Фото:

ЛДПР выступила с предложением сделать детское кино бесплатным, а также расширить использование кинематографа для патриотической работы с молодежью через стриминговые платформы. Такую идею озвучил замглавы партии по политической работе Виталий Храмушин, его слова передает пресс-служба ЛДПР. Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство направит в регионы список фильмов, рекомендуемых для просмотра в школах.

«Тематика фильмов также должна быть широкой — от военных фильмов до кино об известных спортсменах и ученых. Патриотизм — это не только про сражения, это также история достижений нашей страны», — поддержал идею Минпросвещения Виталий Храмушин. По его мнению, популярные среди молодежи стриминговые сервисы могли бы стать важным инструментом в воспитании патриотизма.

Замглавы ЛДПР отметил, что список фильмов может базироваться на выборке Минпросвещения, но требует актуализации с участием экспертов, чтобы соответствовать вкусам аудитории онлайн-платформ. При этом доступ к таким подборкам должен быть бесплатным и удобным для пользователей.

«Воспитание патриотизма не имеет никакого отношения к зарабатыванию денег. Это государственная задача, в которой должны участвовать все, кто занимается трансляцией контента в России», — подчеркнул Храмушин. Он также предложил привлечь к реализации инициативы Общественную палату, Российское военно-историческое и Российское историческое общества, а также участников форума «Плечом к плечу. За Русскую победу».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЛДПР выступила с предложением сделать детское кино бесплатным, а также расширить использование кинематографа для патриотической работы с молодежью через стриминговые платформы. Такую идею озвучил замглавы партии по политической работе Виталий Храмушин, его слова передает пресс-служба ЛДПР. Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство направит в регионы список фильмов, рекомендуемых для просмотра в школах. «Тематика фильмов также должна быть широкой — от военных фильмов до кино об известных спортсменах и ученых. Патриотизм — это не только про сражения, это также история достижений нашей страны», — поддержал идею Минпросвещения Виталий Храмушин. По его мнению, популярные среди молодежи стриминговые сервисы могли бы стать важным инструментом в воспитании патриотизма. Замглавы ЛДПР отметил, что список фильмов может базироваться на выборке Минпросвещения, но требует актуализации с участием экспертов, чтобы соответствовать вкусам аудитории онлайн-платформ. При этом доступ к таким подборкам должен быть бесплатным и удобным для пользователей. «Воспитание патриотизма не имеет никакого отношения к зарабатыванию денег. Это государственная задача, в которой должны участвовать все, кто занимается трансляцией контента в России», — подчеркнул Храмушин. Он также предложил привлечь к реализации инициативы Общественную палату, Российское военно-историческое и Российское историческое общества, а также участников форума «Плечом к плечу. За Русскую победу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...