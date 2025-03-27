В деле о ликвидации фонда Ройзмана* появилось секретное письмо

27 марта 2025 в 12:48 Размер текста - 17 +

Фонд обвиняют в нецелевом расходовании средств Фото: Илья Московец © URA.RU Поводом для проведения проверки регионального управления минюста в отношении благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) послужило некое письмо, в котором якобы содержатся сведения о нарушениях в организации. Орган отказывается знакомить фонд с содержанием письма, ссылаясь на гриф секретности, передает корреспондент URA.RU из Арбитражного суда Свердловской области. Об иске областного управления минюста к фонду стало известно 4 марта. Ревизия прошла в 2024 году. Фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергают). Ведомство подало иск о ликвидации организации. Новость по теме Фонд Ройзмана* ищет деньги на юристов для защиты от Минюста «Одним из оснований для внеплановой проверки послужило сообщение из других органов о каких-то нарушениях. Сколько бы мы не пытались ознакомиться с этим мифическим письмом… мы его так и не видели. <…> Если нам позволят ознакомиться с сообщением, ознакомимся. Сейчас позиция минюста — ни в коем случае не показывать», — сказала URA.RU директор фонда Светлана Косолапова. Защита считает, что ревизия прошла с явными нарушениями. «Нам не давали знакомиться с документом, благодаря которому запустили внеплановую проверку. Мы полагаем, что оснований для инициирования проверки не было», — заявила адвокат Мария Дружинина. По ее словам, в составе проверки был сотрудник, которого фактически не было из-за болезни (в управлении это опровергают). «О нарушениях мы узнали, когда орган подал иск о ликвидации, до этого нас не знакомили с материалами. А когда мы изучили содержания акта, то увидели, что в нем есть недостоверные сведения. В действительности нарушений мы не совершали», — заключила защитник. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поводом для проведения проверки регионального управления минюста в отношении благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) послужило некое письмо, в котором якобы содержатся сведения о нарушениях в организации. Орган отказывается знакомить фонд с содержанием письма, ссылаясь на гриф секретности, передает корреспондент URA.RU из Арбитражного суда Свердловской области. Об иске областного управления минюста к фонду стало известно 4 марта. Ревизия прошла в 2024 году. Фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергают). Ведомство подало иск о ликвидации организации. «Одним из оснований для внеплановой проверки послужило сообщение из других органов о каких-то нарушениях. Сколько бы мы не пытались ознакомиться с этим мифическим письмом… мы его так и не видели. <…> Если нам позволят ознакомиться с сообщением, ознакомимся. Сейчас позиция минюста — ни в коем случае не показывать», — сказала URA.RU директор фонда Светлана Косолапова. Защита считает, что ревизия прошла с явными нарушениями. «Нам не давали знакомиться с документом, благодаря которому запустили внеплановую проверку. Мы полагаем, что оснований для инициирования проверки не было», — заявила адвокат Мария Дружинина. По ее словам, в составе проверки был сотрудник, которого фактически не было из-за болезни (в управлении это опровергают). «О нарушениях мы узнали, когда орган подал иск о ликвидации, до этого нас не знакомили с материалами. А когда мы изучили содержания акта, то увидели, что в нем есть недостоверные сведения. В действительности нарушений мы не совершали», — заключила защитник. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.